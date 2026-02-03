Offres d’hiver : Secretlab casse les prix !

Du 2 au 20 février 2026, la marque Secretlab frappe fort avec des promotions alléchantes sur ses incontournables de mobilier de bureau. Une occasion idéale pour équiper son espace de travail ou de jeu à prix réduit.

Secretlab donne le ton en ce mois de février avec des remises sur mesure. La marque, référence du mobilier gaming et pro, propose des réductions significatives sur ses produits phares. Des chaises ergonomiques aux bureaux modulables, chaque utilisateur peut optimiser son installation. Cette opération hivernale s’étale jusqu’au 20 février 2026.

Un hiver bien installé chez soi

À l’approche de la mi-février, Secretlab donne le coup d’envoi de sa campagne hivernale. Durant près de trois semaines, la marque connue pour ses sièges haut de gamme lance une série de réductions sur une sélection de produits emblématiques. Au programme : des chaises TITAN Evo proposées avec jusqu’à 100€ de remise. Les bureaux MAGNUS sont à prix allégé.

Il y a aussi une offre cumulable qui atteint les 119€ de réduction sur un ensemble bureau + tapis de sol MAGPAD™. “Nous avons conçu ces offres pour permettre à notre communauté de bénéficier du meilleur de notre technologie ergonomique, sans compromis sur la qualité,” précise un représentant de la marque.

Des réductions ciblées sur les essentiels du setup

Les modèles phares de Secretlab sont au cœur de l’opération. Le bureau MAGNUS Evo profite d’une remise directe de 50€. La version MAGNUS Pro, en pack avec le tapis MAGPAD™, peut bénéficier d’un rabais maximal de 119€. Les chaises TITAN Evo, quant à elles, s’affichent avec des promotions à plus de 100€, selon la configuration choisie.

À noter aussi : 70€ de réduction sur les chaises Neue, et jusqu’à 30% sur les housses SKINS. Les accessoires ne sont pas oubliés, avec jusqu’à 24% de baisse sur certaines références. Ces offres sont valables sur une sélection de produits uniquement, ce qui incite à ne pas tarder.

Une opportunité stratégique pour renouveler son matériel

Avec cette campagne, Secretlab répond à une attente croissante : celle de disposer d’un mobilier fonctionnel, durable. Chaque produit de la marque esy pensé pour un usage intensif, que ce soit pour le télétravail ou le gaming. Ces offres s’inscrivent dans une logique claire de valorisation du confort et de l’ergonomie.

Derrière ces réductions se profile une stratégie plus large : fidéliser une communauté exigeante et élargit son public. Avec la combo innovation technique, design épuré et remises ciblées, Secretlab confirme sa place parmi les acteurs incontournables du mobilier tech haut de gamme.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn