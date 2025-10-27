Nouveau MAGNUS Evo : le bureau Secretlab qui range vos câbles

Secretlab dévoile le MAGNUS Evo, un bureau assis-debout innovant qui révolutionne la gestion des câbles et le confort de travail. Avec son design magnétique intelligent, il redéfinit l’ergonomie du poste moderne.

Secretlab franchit une nouvelle étape dans le mobilier ergonomique avec le lancement du MAGNUS Evo, un bureau assis-debout à la fois élégant et ingénieux. Conçu pour simplifier la vie des utilisateurs, il marie design fonctionnel, gestion invisible des câbles et confort électrique ajustable. Cette évolution de la gamme MAGNUS montre que la marque cherche à créer des espaces de travail plus fluides, ordonnés et agréables au quotidien.

Un design façonné par la vie quotidienne

Pensé à partir des habitudes réelles des utilisateurs, le MAGNUS Evo adopte une démarche pragmatique : chaque élément a une fonction précise. Les moniteurs se positionnent naturellement à l’arrière, les câbles s’ancrent discrètement dans des points magnétiques. De plus, les accessoires restent à portée de main sans encombrer la surface. Le résultat : un bureau qui s’adapte aux gestes plutôt que l’inverse. « Nous avons exploré des dizaines de configurations pour créer la disposition la plus simple et la plus efficace », confie Vincent Sin, directeur du design industriel de Secretlab.

La gestion des câbles, enfin maîtrisée

Le véritable défi des bureaux assis-debout réside dans le chaos des branchements : câbles tendus, multiprises visibles, périphériques débranchés à chaque ajustement. Secretlab s’attaque frontalement à ce problème avec un système de gestion intégré. Sous le plateau, un vaste compartiment magnétique accueille la multiprise et les câbles.

L’accès se fait aisément par le dessous, et la fermeture se verrouille d’un simple clic tactile. Le bureau garde ainsi une apparence épurée, même lorsque l’on modifie la hauteur. Ce n’est pas qu’esthétique : elle protège aussi les équipements. Le MAGNUS Evo élimine les tensions et les risques d’arrachement. Il prolonge ainsi la durée de vie du matériel et offre une impression d’ordre instantané.

Innovation électrique et confort de mouvement

Le MAGNUS Evo conserve l’ADN du modèle Pro avec son réglage électrique précis de la hauteur. En un geste, l’utilisateur passe de la position assise à debout, sans à-coups. Ce passage fluide incite à alterner les postures et réduit la fatigue sur une journée de travail. La colonne d’alimentation intégrée, signature de Secretlab, alimente à la fois le bureau et les appareils avec un unique câble invisible. Une prouesse technique : le seul fil apparent est celui qui relie le meuble au mur.

Chaque détail, du plateau magnétique rabattable à l’ouverture élargie à 30°, vise à simplifier l’usage. Le bord arrière en acier supporte les pinces d’écran sans risque de rayure, tandis que les ancrages magnétiques maintiennent les câbles parfaitement alignés. Le MAGNUS Evo n’est pas seulement un bureau : c’est un espace de travail pensé pour disparaître derrière votre productivité.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn