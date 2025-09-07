SanDisk : sélection de stockage malin pour une rentrée productive

SanDisk dévoile trois solutions de stockage innovantes pour une rentrée productive. Entre bureau, mobilité et performance extrême, l’entreprise vise tous les profils.

Après la pause estivale, la reprise s’annonce intense. SanDisk dévoile trois solutions de stockage pensées pour accompagner étudiants, créatifs et professionnels dans l’organisation de leurs fichiers et l’optimisation de leurs performances. Entre SSD de bureau haute capacité, clé USB polyvalente et SSD interne taillé pour les usages extrêmes, la marque veut s’imposer comme un allié incontournable de la rentrée 2025.

Un SSD de bureau qui conjugue vitesse et capacité

Le SANDISK® Desk Drive entend remplacer avantageusement les disques durs traditionnels. Pensé comme une solution de sauvegarde rapide et élégante, il combine une capacité qui peut aller jusqu’à 8 To. La vitesse de lecture, quant à elle, peut atteindre 1 000 Mo/s via USB 3.2 Gen 2. Préformaté en exFAT, il se connecte immédiatement sur Windows® ou Mac grâce au câble USB Type-C™ inclus. L’objectif est clair : offrir un espace unique pour rassembler documents, photos, vidéos et projets créatifs.

Cela permet aussi d’éviter la fragmentation des données sur plusieurs supports. Son design compact permet de l’intégrer discrètement à un bureau moderne, un argument de poids pour les professionnels sensibles à l’ergonomie et au minimalisme. Proposé à partir de 426,99 € (4 To), c’est une alternative haut de gamme aux solutions grand public. SanDisk capitalise ainsi sur la fiabilité du SSD pour séduire au-delà du seul marché des particuliers.

Une clé USB pensée pour les créateurs mobiles

La SANDISK® Creator Phone Drive illustre la volonté de la marque de répondre à la mobilité croissante des utilisateurs. Avec ses deux connecteurs, elle supprime la dépendance au cloud pour transférer photos et vidéos entre smartphone, tablette et ordinateur. Disponible jusqu’à 256 Go, elle s’appuie sur une finition métallique robuste qui cible clairement les créateurs de contenus.

L’argument repose également sur l’expérience logicielle. L’application SanDisk dédiée simplifie la gestion des fichiers. De plus, trois mois d’Adobe Lightroom sont offerts pour encourager l’édition et l’organisation des clichés dès la première utilisation. Cette stratégie associe matériel et services pour renforcer la valeur perçue du produit. Avec un prix de départ fixé à 52,99 € (128 Go), SanDisk cherche à séduire une clientèle de plus en plus exigeante sur la fluidité des workflows numériques. Puisque les smartphones captent une part croissante de la création photo et vidéo, cette clé est bien plus qu’un simple gadget.

Un SSD interne dédié aux usages extrêmes

Le WD BLACK™ SN8100 NVMe™ SSD s’adresse aux gamers, créateurs professionnels et utilisateurs aux besoins intensifs. Compatible PCIe® Gen 5, il atteint des vitesses spectaculaires de 14 900 Mo/s en lecture et 14 000 Mo/s en écriture. Sa consommation moyenne reste contenue à 7W. La technologie nCache™ 4.0 et l’endurance annoncée à 2 400 TBW (modèle 4 To) permettent d’atteindre des capacités de 4 To. Ce SSD illustre ainsi la montée en puissance des composants dédiés aux PC haut de gamme.

Proposé à partir de 180,99 € (1 To, sans dissipateur), il se place comme une mise à niveau clé pour répondre aux besoins liés au jeu compétitif, à l’IA générative ou encore au traitement massif de données. SanDisk, via sa gamme WD_BLACK, confirme ainsi son ambition de rester un acteur central sur le segment premium du stockage interne.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

