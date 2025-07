Batterie, graphismes, vitesse : Comment Samsung Galaxy AI améliore chaque aspect du gaming ?

Le nouveau Galaxy S25 Ultra est conçu pour les gamers qui veulent profiter d’une partie sans coupure. Samsung a trouvé la parade pour faire de vos sessions gaming un moment de détente grâce au Galaxy AI.

Si vous êtes à un doigt de battre votre record sur Call of Duty: Mobile après des mois d’entraînement, vous ne verrez plus de notification qui pourrait ruiner votre concentration. Ce cauchemar appartient au passé !

Gaming avec Samsung Galaxy AI : des graphismes à couper le souffle

Équipé du Snapdragon 8 Elite for Galaxy (37 % plus puissant que son prédécesseur 7), il est dit que le Galaxy S25 et S25 Ultra transforme chaque session de gaming en expérience cinématographique grâce à Galaxy AI. Les gamers qui ont ce smartphone peuvent profiter d’une partie sans saccades ni interruptions intempestives.

Même les jeux les plus gourmands comme Genshin Impact ou Honkai: Star Rail tournent à 60 FPS. C’est tout simplement génial ! Grâce à un refroidissement révolutionnaire constitué d’une chambre à vapeur agrandie de 40 %, le changement est palpable.

Le S25 Ultra repousse les limites du visuel mobile avec son AI ProScaler. C’est un moteur d’upscaling en temps réel qui booste les résolutions jusqu’en 4K. Puis, couplé au ray tracing, il donne vie à des détails insoupçonnés de la lueur des lanternes dans Diablo Immortal, aux reflets d’eau dans PUBG Mobile. Tout y est.

Même en plein soleil, l’écran Dynamic AMOLED 2X de 2600 nits de luminosité reste lisible. Ensuite, la technologie mDNIe ajuste automatiquement les couleurs pour un rendu fidèle.

🚨 Samsung just changed the smartphone game forever.



The Galaxy S25 is packed with next-gen AI that feels 5 years ahead of anything else.



Here are 9 wild features that prove it’s not just a phone anymore: 🧵👇 pic.twitter.com/wvy3dlwJV4 — Mujeeb Ahmed (@hey_mujeebahmed) June 23, 2025

Le Game Mode : Votre allié anti dérangements

Sinon, comme annoncer plus haut, fini les notifications intempestives ! Le Game Mode du Samsung S25 et S25 Ultra se configure en deux clics. Il est pourvu du Mode silencieux pour bloquer les appels et messages histoire que vous soyez tranquille pendant une partie. Mais attention, ne perdez pas la notion de la réalité ! Il ne faut pas conseiller de rester trop longtemps en jeu sous peine de manquer un appel important.

Sinon, en jeu, l’optimisation de la batterie priorise votre temps de jeu et la fonction Eye Comfort Shield protège vos yeux si vous voulez passer des nuits blanches sur votre écran. Ensuite, le Now Bar affiche vos scores et timers sur l’écran verrouillé. Ainsi, c’est plus simple de checker vos stats sans quitter la partie.

Audio Eraser : Votre studio d’enregistrement mobile

Par la suite, pour les streamers, le S25 Ultra offre un atout imparable : l’Audio Eraser. Cet outil magique isole les voix des joueurs et supprime les bruits parasites (vent, clics, discussions) via des curseurs intuitifs. C’est idéal pour peaufiner vos vidéos Clash Royale avant de les poster sur TikTok. Avec, même les enregistrements anciens sont retraitables !

Batterie qui a de l’endurance, un must have pour du gaming au haut niveau

Enfin, avec son AI Energy Management, le S25 Ultra apprend vos habitudes et optimise l’autonomie du smartphone. En plus de reléguer des apps en arrière plan pendant les parties, la charge rapide de 45W vous permet de vite reprendre une session de jeu en 20 min. Par conséquent, ce smartphone vous offre jusqu’à 29h de jeu en une charge. Il y a de quoi terrasser tous les boss de Elden Ring Mobile sans stress.

En bref, le S25 Ultra est une console portable bourrée d’IA. Il est conçut pour les gamers cette fois. Et avec son design et son écran incassable (Gorilla Armor 2), il survivra même aux rage-quits les plus violents. De plus, les features Galaxy AI resteront gratuites jusqu’en 2025, profitez-en avant les abonnements !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn