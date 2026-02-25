Dernières infos sur la saison 2 de Devil May Cry sur Netflix, Dante reprend du service ?

Les amateurs de combos démoniaques peuvent souffler : Dante n’a pas dit son dernier mot. Netflix a officiellement confirmé que la saison 2 de Devil May Cry arrivera bien en 2026 . Un teaser trailer a même été dévoilé, promettant son lot d’action frénétique, d’horreur gothique et de mystères.

Créée par Adi Shankar, la série avait conquis les fans avec ses huit premiers épisodes en avril 2025. Si la date exacte et l’intrigue restent secrètes, une chose est sûre : le chasseur de démons à l’imperméable rouge va de nouveau faire chauffer l’ébène et l’ivoire. Mais voici ce qu’il en est.

Devil May Cry saison 2 : Dante et Vergil, la confrontation ultime arrive sur Netflix

Action, démons et frères ennemis. La saison 2 de l’adaptation animée de Devil May Cry s’annonce comme un tournant. Pas de formule éprouvée au programme, place à l’imprévisibilité. Adi Shankar, le créateur de la série, promet une suite qui ne jouera pas la carte de la facilité. Au programme : une guerre entre les mondes, des blessures familiales ravivées, et l’arrivée fracassante de Vergil, le frère jumeau de Dante. Rendez-vous le 12 mai 2026 sur Netflix.

Pourquoi cette saison 2 ne ressemblera-t-elle à aucune autre ?

Adi Shankar est clair : « Je suis allergique aux formules toutes faites. Je n’aime pas quand les séries à succès deviennent du confort food. » Plutôt que de reproduire à l’identique l’énergie survoltée de la première saison, l’équipe créative a choisi de miser sur la volatilité, la tension et la fracture émotionnelle. L’ambition ? Capturer le feeling des films de franchise des années 2000, ceux où le spectateur ne sait jamais à quoi s’attendre. Les combats démoniaques ne seront qu’un écran de fumée ; le vrai conflit est ailleurs.

Vergil est-il vraiment le méchant de l’histoire ?

Vergil, le frère jumeau de Dante, prend cette fois toute la lumière. Mais attention, pas de démonstration de force gratuite. Ce qui intéresse Adi Shankar, c’est la retenue du personnage. « Il peut rester immobile et être l’homme le plus dangereux de la pièce. Sa présence parle pour lui. » Ce contraste avec l’énergie bondissante de Dante promet des affrontements chargés de sous-entendus. Leur rivalité n’est pas qu’une question de lames et de démons. Elle puise dans un traumatisme commun, une identité fracturée, et le poids insoutenable d’une fraternité devenue antagoniste.

Qui sont les voix de cette saison ?

Le casting vocal reste fidèle et de qualité. Johnny Yong Bosch reprend le rôle de Dante. Robbie Daymond incarnera Vergil. Scout Taylor-Compton prêtera sa voix à Lady. L’animation est toujours assurée par le studio Mir, garant d’un style dynamique et reconnaissable.

Que nous réserve le 12 mai ?

Si la saison 1 avait pour mission d’introduire Dante dans un monde de menaces croissantes, la saison 2 le force à regarder à l’intérieur de lui-même. Vergil, en miroir et rival, incarne cette introspection armée. La guerre entre les mondes promet des batailles plus intimes, plus personnelles. Adi Shankar met en garde : si vous cherchez du réconfort, passez votre chemin. Devil May Cry ne sera pas une série qui tourne en boucle. Elle brisera les attentes. Et c’est précisément ce qui rend l’attente insoutenable.

