Devil May Cry 5 : le guide du débutant pour maîtriser le style et les « Red Orbs »!

Bienvenue dans l’arène, démon naissant ! Dans Devil May Cry 5, enchaîner les coups avec style est aussi vital que d’esquiver. Mais entre maîtriser les dégradés « SSS » et farmer les précieux « Red Orbs » pour vos compétences, le chemin peut sembler… démoniaque.

Ne vous inquiétez pas ! Ce guide est votre arme secrète pour dompter le chaos, optimiser votre butin et enchaîner les combos avec la classe d’un vrai fils de Sparda. Alors, prêt à devenir légendaire ?

Amusez-vous

Devil May Cry 5 incite la « règle du cool » sous forme de jeu vidéo. Il ne s’agit pas de survie ou simplement d’infliger des dégâts. Il s’agit de faire des choses stylées et de faire rugir vos épées.

Ne prenez pas le jeu (ou vous-même) trop au sérieux. Avant tout, Devil May Cry 5 consiste à s’amuser et à faire des choses impressionnantes. C’est un jeu avec des épées, après tout.

Devil May Cry 5 peut être difficile à appréhender — surtout si vous êtes nouveau dans la série. Il y a plus de personnages, plus d’armes et plus de mouvements que prévu. Avec tout ce qui se passe si vite — et trois héros jouables à gérer — il est facile de se laisser dépasser.

Ce guide vous aidera à plonger dans l’univers de Nero, Dante et V — que vous soyez un vétéran ou un nouveau venu — grâce à notre introduction aux concepts majeurs de Devil May Cry 5.

Collectionnez plein d’Orbes Rouges

À travers chaque niveau, vous collecterez du sang de démon cristallisé appelé Orbes Rouges — la monnaie du jeu. Ils tomberont lorsque vous vaincrez certains ennemis, vous les trouverez flottant dans les niveaux, et vous trouverez des grappes à briser. Vous obtiendrez aussi des Orbes Rouges bonus selon votre style en terminant un niveau.

Vous dépenserez vos Orbes entre les niveaux, lorsque vous utiliserez une cabine téléphonique pour appeler Nico et le van de Devil May Cry, et aux statues de customisation.

Ils vous permettent d’acheter des compétences (mouvements), des objets et de l’équipement. Vous pouvez même les utiliser pour ressusciter si vous tombez au combat.

Les Orbes Rouges valent toujours la peine d’être cherchés. Recherchez-en autant que possible dans les niveaux — vous en trouvez souvent dans des impasses ou cachés derrière quelque chose. On n’a jamais assez d’Orbes Rouges.

Rejouez les niveaux en vous améliorant

Depuis le menu principal, vous avez toujours la possibilité de rejouer les niveaux précédents. Cela vous permet de retourner chercher quelque chose que vous avez manqué la première fois, d’explorer davantage, ou simplement de refaire un combat pour obtenir une meilleure évaluation (plus bas).

En vous entraînant et en vous familiarisant avec le jeu, envisagez de retourner dans les premiers niveaux pour gagner quelques Orbes Rouges supplémentaires.

Soyez stylé

Vos combats dans Devil May Cry 5 reçoivent une note lettrée basée sur votre style en combat. Votre évaluation apparaît à droite de l’écran avec une annonce : Dismal, Crazy, Badass, Apocalyptic, ou Savage. Vous gagnerez ces notes basées sur la variété de vos attaques, les dégâts infligés et votre timing.

Gagner les combats ne se limite pas à tuer des démons. Il s’agit d’avoir de la classe en le faisant. Bien sûr, vous pouvez marteler le bouton d’attaque au corps à corps et gagner, mais cela ne vous donnera pas une bonne note.

Pour obtenir la meilleure note possible, ne comptez pas sur un seul mouvement ou combo. Utilisez une variété d’armes à distance, de mêlée et spéciales. Utilisez un pouvoir spécial quand possible. Ne gardez pas une attaque puissante pour le prochain combat (vous aurez probablement le temps de recharger vos attaques spéciales avant d’en avoir à nouveau besoin).

Obtenir une bonne note vous rapportera des Orbes Rouges bonus en fin de niveau. Et les Orbes Rouges vous permettent d’acheter plus de mouvements et d’obtenir de meilleures notes.

Entraînez-vous dans le vide

Vous avez une liste de compétences (ou mouvements) dans votre menu pause pour une raison. Utilisez-la aussi souvent que nécessaire jusqu’à connaître tous les mouvements à votre disposition. Connaître et utiliser ces mouvements est la clé pour obtenir une bonne note en combat.

Depuis le menu principal (et à chaque achat d’une nouvelle compétence), vous aurez aussi l’option de visiter Le Vide, un terrain d’entraînement où vous contrôlez l’agressivité et le nombre d’ennemis. C’est l’endroit parfait pour apprivoiser les commandes et maîtriser vos compétences.

Parcourez votre liste et entraînez-vous à chaque mouvement et ses commandes jusqu’à être confiant. Puis, de retour dans le jeu, utilisez-les.

Modifiez vos commandes

Options menu > Contrôles vous permet de remapper presque toutes les touches de la manette. Si vous avez du mal — comme nous — avec les options par défaut du jeu, vous êtes libre de les assigner à la touche qui vous semble la plus confortable (ou logique).

