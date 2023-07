Run Rabbit Run : la fin du film d’horreur de Netflix expliquée

Découvrez l’explication captivante de la fin du film Netflix, « Run Rabbit Run ». Plongez dans cet article pour comprendre tous les détails intrigants qui entourent cette conclusion palpitante, où rien n’est ce qu’il semble être. Accrochez-vous et préparez-vous à être surpris par la fin de ce thriller haletant.

L’état de Sarah et les problèmes mentaux héréditaires

L’état de Sarah se détériore progressivement, sa confusion entre réalité et imagination s’accentue. Des problèmes mentaux héréditaires, ayant affecté son père puis sa mère Joan, pourraient être en cause. Les comportements étranges de Mia incitent Sarah à prendre des mesures extravagantes et à informer Pete de leur situation effrayante.

Le lapin mystérieux

Que représente le lapin ? Conformément aux dernières volontés d’Albert, Sarah décide de vendre la maison et de laisser Joan dans l’établissement. Cependant, lorsqu’elle retrouve Joan, celle-ci devient violente et affirme que Mia n’est pas en sécurité avec Sarah.

Les actions de Sarah et Mia

De retour chez elle, Sarah découvre que Mia s’est échappée de la maison. Après une recherche intensive, elle la retrouve cachée dans les bois. Sarah explique à Mia qu’ils doivent quitter la maison, mais Mia refuse, s’appropriant la chambre d’Alice et sa garde-robe, se faisant appeler Alice.

Les dessins troublants et la confrontation avec Pete

Après un cauchemar troublant où Sarah se remémore le meurtre d’Alice, elle se réveille confuse. Elle remarque qu’elle a dessiné sur le sol avec un crayon noir, juste avant que Pete ne frappe lourdement à la porte. Ceci suggère que Sarah est responsable des dessins présents sur les devoirs et les photos de Mia à la maison.

La recherche de Mia et les visions de Sarah

Sarah et Pete se lancent frénétiquement à la recherche de Mia. Sarah a une vision où elle se noie et aperçoit le corps d’Alice. Cependant, Mia est saine et sauve près de la rive, et ils la ramènent à la maison.

Le silence de Sarah et ses révélations à Mia

Sarah souhaite révéler la vérité à Joan à l’établissement. Elle comprend qu’elle a fait subir à sa mère des années de tourments qui ont détérioré sa santé. Mais Joan dort et Sarah décide de garder le silence pour l’instant. Allongée à côté de Mia dans le lit d’Alice, Sarah avoue son crime et sa culpabilité, l’appelant Alice. Elle se considère comme un monstre, et Mia est d’accord avec elle.

Le lapin mystérieux et la disparition de Mia

Lorsque Sarah s’endort, elle remarque que les yeux de Mia sont ouverts. Mia aperçoit le lapin qui saute dans la pièce et le suit, laissant Sarah se réveiller pour découvrir le lit vide. Par la fenêtre, Sarah voit Mia marcher avec une silhouette ressemblant à Alice en direction de la falaise. Coincée dans la maison, Sarah les observe avancer jusqu’à ce que l’écran devienne noir.

Les interprétations du lapin et de la fin de Run Rabbit Run

Le film suggère fortement qu’Alice est revenue ou a été ressuscité sous la forme de ce lapin. Des indices indiquent que le lapin est entré dans la maison de lui-même, guidé par l’esprit d’Alice. Cette théorie peut sembler farfelue, mais elle est plausible. Une autre interprétation serait que Sarah souffre d’une affection mentale. Cela perturberait sa pensée et la fin du film se déroulerait dans son esprit.