Rick et Morty s’offre une saison 8 déjantée avec ce nouveau trailer

Avez-vous vu le dernier trailer pour la saison 8 de Rick et Morty ? On vous en dit plus sur cette suite et sa date de diffusion !

La sériepour geeks Rick et Morty revient pour une saison 8 pleine de chaos. D’ailleurs, le nouveau trailer enflamme déjà les discussions parmi les fans. Avec des scènes explosives et une dose d’humour déjantée, cette nouvelle saison s’annonce encore plus intense. Voici ce que vous devez savoir sur le trailer, la date de sortie et ce qui attend nos héros.

Une bande-annonce chaotique qui met l’eau à la bouche

Ils viennent tout juste de lancer le trailer. Ce dernier donne un avant-goût d’une suite qui promet d’être aussi délirante que jamais. Cette bande-annonce de la saison 8 montre Rick et Morty plongés dans des aventures encore plus absurdes. On y retrouve des batailles spatiales contre des mutants géants, des réalités parallèles farfelues ainsi que des gadgets improbables. La série continue de mêler science-fiction décalée et humour noir typique de l’univers.

Cette continuation explore des arcs narratifs plus complexes, mais elle reste fidèle à l’essence des personnages. Alors que Rick semble plus déterminé et calculateur que jamais dans cette saison 8, Morty s’affirme davantage. On peut donc s’attendre à des dynamiques stimulantes entre les deux. Cette nouvelle salve pourrait bien nous rapprocher encore plus du mystère entourant Rick et son passé trouble. En outre, si vous êtes un geek, voici une liste de films qui pourraient aussi vous plaire !

La prochaine saison débarque sur Adult Swim le 15 octobre 2025, comme l’annonce le trailer. Elle sera également disponible en streaming peu après sur Max. Les fans impatients auront alors une accessibilité maximale. J’aimerais souligner que cette saison 8 de Rick et Morty doit répondre à de grandes attentes. D’autant que la série a récemment connu des changements notables après le départ de Justin Roiland. C’était en fait le co-créateur et ancienne voix de Rick et Morty.

Malgré ces ajustements en coulisses, les spectateurs peuvent s’attendre à une suite explosive. La série s’inscrit dans une longévité exceptionnelle, avec encore 92 saisons prévues selon le fameux contrat humoristique qu’a dévoilé Adult Swim. Pour les fans, cela signifie que l’univers absurde de Rick et Morty n’est pas près de s’arrêter après cette saison… Et c’est une excellente nouvelle !

La saison 8 de Rick et Morty arrive bientôt sur Adult Swim.

Malheureusement la plupart des gens devront attendre la fin d’années ou début 2026 pour visionner la saison 7 sur Netflix et 2031 pour la saison 8. pic.twitter.com/MUfbv0Edzn — SetZer0 ( SETZER0 ) (@SetZer04) April 19, 2025

