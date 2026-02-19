Retour du diesel chez Stellantis, fini le cauchemar du tout électrique ?

Le groupe Stellantis annonce officiellement le retour de la motorisation diesel sur plusieurs modèles phares. Ce virage industriel inattendu bouscule les prévisions d’un marché automobile que l’on pensait totalement électrifié désormais.

La transition vers le tout-électrique subit actuellement un ralentissement notable sur l’ensemble du continent européen. Les constructeurs automobiles adaptent leurs catalogues pour satisfaire les besoins concrets des gros rouleurs habituels. Explorons les détails de ce retour pragmatique au diesel de Stellantis.

Un revirement industriel pour le géant de l’automobile

Le deuxième constructeur automobile européen opère un repositionnement très marqué en faveur du moteur thermique traditionnel. Le nouveau directeur général Antonio Filosa souhaite effectivement remettre les besoins des clients au centre. Le groupe estime avoir surestimé la vitesse d’adoption des voitures à batteries par les professionnels. C’est ainsi que Stellantis a choisi ce retour au diesel.

Les investissements dans l’électrique subissent en outre une coupe budgétaire massive de près de 22 milliards d’euros. Cette décision vise à préserver les marges financières du géant industriel face à une concurrence mondiale. Le diesel représente encore une part importante du parc roulant actuel sur le territoire français. Stellantis rejoint ainsi Ford ou Volvo dans cette volonté de diversifier à nouveau les énergies proposées.

Le retour du diesel sur la Peugeot 308 de Stellantis

La célèbre berline compacte française retrouve officiellement une motorisation BlueHDi pour ses clients les plus fidèles. Ce moteur de 130 CV propose une sobriété très appréciée pour les longs trajets autoroutiers. Avec la Peugeot 308, on peut ainsi parcourir des distances records sans subir les contraintes de recharge. Le constructeur propose cette version sur les finitions Style, Business et Allure dès cette année.

Aussi, les professionnels de la route bénéficient d’un coût d’usage maîtrisé pour leurs déplacements quotidiens intenses. Cette offre complète idéalement les variantes hybrides et électriques déjà présentes dans le catalogue de la marque. Avec ce retour du diesel chez Stellantis, la Peugeot 308 redevient une option polyvalente qui séduit tous les profils.

L’élégance de la DS 4 retrouve aussi le gazole

La marque premium du groupe amore également le retour du moteur diesel sur sa berline DS 4 raffinée. Cette décision répond directement à une demande soutenue de la clientèle pour ce type de motorisation. La DS 4 allie désormais son design audacieux avec l’autonomie rassurante d’un bloc thermique moderne.

Les usagers profitent d’un confort de conduite exceptionnel sans craindre la panne sèche sur autoroute. Stellantis maintient aussi la production du moteur diesel sur le grand SUV DS 7 Crossback. Ce choix contribue à conserver une clientèle attachée au prestige et à la grande endurance. Par conséquent, la DS 4 redevient un choix pertinent pour les cadres parcourant de nombreux kilomètres chaque année.

Le retour d’Opel Astra avec le diesel chez Stellantis

L’Opel Astra adopte la même stratégie de diversification des moteurs disponibles. Elle propose à nouveau un bloc diesel efficace pour affronter sereinement les routes du continent. Les ingénieurs de Rüsselsheim misent également sur un rendement thermique optimal pour réduire les émissions de CO2. Cette motorisation respecte les dernières normes environnementales Euro 6e grâce à des systèmes de dépollution sophistiqués.

Aussi, l’Astra diesel cible notamment les flottes d’entreprises à la recherche d’une rentabilité maximale. Avec ce retour, le véhicule diesel de Stellantis affiche en outre un couple généreux de 400 Nm. On peut ainsi s’attendre à des reprises franches et sécurisantes. Opel prouve ainsi qu’elle sait s’adapter aux réalités économiques et géographiques de ses acheteurs.

Une offensive massive sur les utilitaires Berlingo et Rifter

Le secteur des véhicules utilitaires légers constitue quant à lui le véritable bastion de résistance pour ce carburant. Stellantis sonne massivement le retour de ce moteur diesel sur les Citroën Berlingo, Peugeot Rifter et Opel Combo. Ces fourgonnettes compactes reçoivent ainsi le bloc HDI de 100 CV pour faciliter le transport de charges. Les artisans et les familles apprécient la longévité moteur supérieure de ces versions thermiques.

L’autonomie reste l’argument numéro un pour ces véhicules qu’on utilise en général sur de longues distances journalières. Les modèles SpaceTourer et Traveller conservent également leurs motorisations diesel pour le transport de passagers nombreux. Cette gamme Pro One domine le marché européen grâce à cette offre énergétique parfaitement adaptée.

