Resident Evil Requiem : jouer à la première ou à la troisième personne ? Suivez le guide !

Capcom révolutionne son survival-horror culte avec une nouveauté dans le jeu Resident Evil Requiem. Les joueurs accèdent désormais à un changement libre de perspective. Découvrez quel mode privilégier pour Grace et Leon Kennedy selon votre style de jeu.

Le jeu Resident Evil Requiem est enfin disponible. Il plonge les joueurs dans une nouvelle épidémie mystérieuse aux côtés de Grace et Leon. Une grande innovation vient avec cette neuvième entrée principale. On peut basculer librement entre la vue subjective des épisodes 7 et 8 et la caméra classique en troisième personne.

La configuration recommandée par Capcom est-elle la meilleure ?

Par défaut, ce titre propose une approche hybride audacieuse. Grace évolue en première personne tandis que Leon profite de la troisième. Cette répartition n’est pas à négliger, puisqu’elle correspond à la vision originale des développeurs du jeu Resident Evil Requiem.

D’une part, Grace incarne l’horreur oppressante et la tension maximale. D’autre part, Leon conserve une conscience totale de son environnement en vue extérieure. Il doit cela à son entraînement d’agent.

Qui plus est, les essais du jeu confirment que respecter ces paramètres par défaut rend l’expérience fluide et cohérente. Certaines séquences avec Grace gagnent par exemple en angoisse précisément. Et cela arrive car vous n’êtes pas pleinement conscient de ce qui vous entoure. Cela intensifie ainsi la difficulté et l’immersion.

Resident Evil Requiem is indeed like a sushi



Grace POV teaches you patience

Leon POV empowers you



Love the balance #REBHFun #ResidentEvilRequiem #LeonKennedy #graceashcroft #capcom #ResidentEvil — Wise (@wise_earthling) March 1, 2026

Quand changer de perspective dans le jeu Resident Evil Requiem ?

L’accessibilité prime néanmoins sur la pureté artistique. Vous pourriez rencontrer des difficultés, par exemple avec le mode classique exigeant des rubans d’encre pour sauvegarder. Si cela arrive, n’hésitez pas à modifier les angles de caméra. Notamment, la troisième personne pour Grace facilite la détection des ennemis approchant par l’arrière. Ce choix transforme alors l’héroïne en combattante plus redoutable.

Aucune pénalité n’accompagne en outre ces changements. Le menu en jeu vous donne accès à des modifications instantanées sans annuler trophées ou défis. Vous pourrez donc adapter l’expérience à votre confort sans culpabilité.

La première personne est-elle indispensable à l’expérience ?

Contrairement au jeu Resident Evil 7 conçu pour la VR, Requiem n’a pas été développé autour de la vue subjective. Bien entendu, vous éprouverez une sensation accrue d’effroi en première personne. Par contre, aucun élément narratif essentiel ne vous échappera en choisissant l’angle qui vous convient.

Pour les puristes souhaitant explorer toutes les facettes du jeu, je recommande toutefois la méthode suivante. Terminez d’abord le jeu en paramètres par défaut pour savourer la vision artistique de Capcom. Vous pourrez ensuite basculez Grace en troisième personne pour votre seconde partie afin de découvrir une dynamique différente.

Somme toute, quelle que soit votre préférence, le jeu Resident Evil Requiem s’adapte à vous. Cette flexibilité témoigne de l’excellence de cette nouvelle entrée. De plus, elle pourrait bien attirer une génération inédite de fans vers la franchise culte. N’hésitez pas à consulter notre guide sur Requiem pour trouver des astuces qui vous aideront dans cette aventure.

