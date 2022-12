Maroc / Portugal : comment regarder le match en streaming et replay ?

Les Lions de l’Atlas affronteront en quart de finale l’équipe du Portugal après une victoire haut la main face à la Suisse. Un tournoi qui promet d’être intense pour les joueurs des deux équipes. Découvrez dans ce guide comment regarder le match Maroc/Portugal en direct ou en replay.

Ce samedi 10 décembre à 16 h, le Maroc affrontera le Portugal sur la pelouse de l’Al Thumama Stadium. Si les Lions de l’Atlas avaient éliminé l’équipe espagnole à l’issue des tirs au but avec un très bon Yassine Bounou, le Seleção das Quinas quant à lui a eu une large victoire face à la Suisse dans un match maîtrisé de A à Z. Alors, laquelle des deux équipes décrochera son ticket pour le carré final ? Pour ne rien rater de cette rencontre, découvrez comment regarder le match Maroc/Portugal même à l’autre bout du monde.

Comment regarder le match Maroc/Portugal en streaming et en replay ? Même si la chaîne TF1 diffuse gratuitement et en direct les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, vous pouvez également regarder en clair ou en replay sur Molotov la rencontre Maroc/Portugal depuis vos écrans connectés. Voici les étapes à suivre : Téléchargez l’application Molotov

Inscrivez-vous à l’offre Molotov Plus pour profiter complètement du service.

Connectez-vous à votre compte

Regardez librement ou Enregistrez le match pour les revoir à tout moment

Maroc/Portugal : regarder le foot autrement

Actuellement, il est possible de regarder le foot autrement que sur un téléviseur. En effet, avec Molotov, vous avez la possibilité de profiter de tous vos matchs préférés en direct ou à la demande depuis tous vos écrans connectés. De fait, Molotov est compatible avec de nombreux appareils, à savoir :

Ordinateur : PC sous Windows ou linux et Mac

PC sous Windows ou linux et Mac Smartphone et tablette : Android et iOS

Android et iOS Smart TV : Samsung, Hisense, LG, Panasonic, SONY, TCL, Philips, Thomson (équipé d’Android, de WebOS 3, de ViDAA U4…)

Samsung, Hisense, LG, Panasonic, SONY, TCL, Philips, Thomson (équipé d’Android, de WebOS 3, de ViDAA U4…) Apple TV (4ᵉ génération)

(4ᵉ génération) Android TV : Nvidia Shield, Xiaomi Mi Box

Nvidia Shield, Xiaomi Mi Box Navigateur Internet : depuis sa plateforme, accessible par Google Chrome, Firefox ou Safari

depuis sa plateforme, accessible par Google Chrome, Firefox ou Safari Amazon

Chromecast

Dans les détails, Molotov est une plateforme de streaming vous permettant d’accéder aux chaînes de télévision de manière innovante. Avec son offre Molotov Plus vous pourrez notamment regarder en direct ou en différé les matchs de la Coupe du monde 2022 retransmis par TF1 depuis n’importe quel pays d’Europe.

En effet, pour seulement 4.99 € par mois et sans engagement, les fans de foot pourront suivre en direct la rencontre Maroc/Portugal depuis chez eux, au bureau, et même en déplacement. Que vous soyez dans l’Hexagone ou à l’étranger, vous pouvez également assister au tournoi en dehors des horaires de diffusion grâce à l’option replay. De plus, vous pouvez connecter jusqu’à 4 écrans en simultané.

Cette offre payante vous permet également de profiter d’une meilleure expérience streaming grâce à ses fonctionnalités avancées. En l’occurrence, vous pouvez enregistrer des émissions et regarder les replays sur l’application. Vous avez même la possibilité de regarder des programmes en mode hors connexion.

Molotov : bien plus qu’une plateforme de streaming

Molotov permet de regarder la TV via Internet, en utilisant le principe de l’Over The Top ou OTT. Sur cette plateforme de streaming, profitez de 80 chaînes TV françaises et étrangères en qualité HD. Outre la rencontre Maroc/Portugal, vous pouvez ainsi naviguer sur des dizaines de milliers de programmes tels que les actualités, films, séries, documentaires, télé-réalités, sports, divertissements et bien plus encore.

En outre, sur le site, le choix des contenus se fait par émission et non par chaîne. Ainsi, les programmes sont présentés par type, par genre, et même par acteur. D’ailleurs, Molotov TV met à votre disposition un moteur de recherche vous permettant d’accéder à un contenu en quelques clics. Ainsi, il vous suffit de taper le nom de l’émission ou d’un acteur pour que le programme s’affiche.

Cerise sur le gâteau, lorsque vous regardez une émission en direct sur Molotov TV, vous avez la possibilité d’interrompre le programme diffusé et de revenir en arrière ou au début comme bon vous semble grâce au contrôle du direct.

Match Maroc/Portugal : FAQ sur la compétition

À quelle heure sera diffusée la rencontre Maroc/Portugal ?

Le match Maroc/Portugal entre le Maroc et le Portugal sera retransmis le samedi 10 décembre à 16 h.

Dans quel stade se déroulera le match ?

La rencontre Maroc/Portugal aura lieu à Al Thumama Stadium.

Quelles chaînes diffusent officiellement la Coupe du monde 2022 en France ?

En France, TF1 et BeIN Sports sont les diffuseurs officiels de la Coupe du monde 2022.