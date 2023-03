Chelsea/Dortmund : Comment regarder le match gratuitement ?

Le Borussia Dortmund a pris l’avantage sur Chelsea grâce à un but de Karim Adeyemi lors de la rencontre aller de la huitième de finale de la Ligue des Champions. Avec un score de 1-0, la deuxième rencontre s’annonce passionnante entre ces deux équipes aux palmarès prestigieux. Suivez le guide pour regarder le match Chelsea/Dortmund gratuitement.

La sélection d’Edin Terzić est en pleine forme depuis la reprise post-Coupe du monde. Ses six victoires consécutives en sont d’ailleurs une belle preuve. Chelsea, quant à elle, n’a remporté qu’un seul match depuis le début de la saison 2023, malgré un recrutement hivernal dispendieux. D’ailleurs, même si les Blues ont déployé une grande performance sur le terrain, leurs efforts ont été contrecarrés par une défense solide des Allemands. Ils devront ainsi coûte que coûte s’imposer lors de ce match s’ils veulent se qualifier pour la suite. Alors qui va monter en quarts de finale ?

Comment regarder le match Chelsea/Dortmund gratuitement ? Vous avez la possibilité de suivre l’intégralité des matchs de l’UEFA Champions League ainsi que la rencontre entre Chelsea/Dortmund sur RTLplay.be. Voici comment faire pour y accéder : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement le match sur https://www.rtlplay.be/ Essayer NordVPN gratuitement

Regarder le match Chelsea/Dortmund : l’intégralité de cette rencontre sur Canal +

Les amateurs de football sont impatients de voir le duel qui opposera Chelsea et le Borussia Dortmund durant le match retour qui se déroulera le 7 mars 2023. De leur côté, les deux équipes sont à la recherche de points vitaux pour leur lutte respective en vue de la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Cette rencontre promet ainsi un maximum d’actions et de suspenses.

Vous souhaitez suivre en direct le match retour entre Chelsea et Dortmund ? La chaîne cryptée Canal+ diffusera l’intégralité ce face à face ainsi que toutes les prochaines rencontres de l’UEFA Champions League.

Pour rappel, le service offre à ses abonnés une couverture complète des plus grands événements sportifs comme le F1, la moto GP, le Wimbledon ou encore les champions de la NBA. En outre, les abonnés de ce service de streaming ont la possibilité d’accéder à un large éventail de divertissement, notamment des films, des séries et des documentaires. De plus, la plateforme MyCanal leur permet de suivre une pléthore programmes en direct et en streaming sur tous les écrans connectés.

Pour profiter pleinement de la rencontre entre Chelsea et Dortmund, vous pouvez souscrire à l’une des offres suivantes :

La formule 100% UEFA Champions League Canal+ et beIN SPORTS à partir de 25.99 €/mois la première année et 35,99 €/mois avec engagement 2 ans

La formule Canal+ Sport à partir de 34.99 €/mois

Regarder le match Chelsea/Dortmund gratuitement sur les chaînes étrangères

Les amateurs de football français ont la possibilité de suivre le match retour Chelsea/Dortmund en direct et gratuitement sur la chaîne nationale belge RTLplay.be.

Toutefois, comme le contenu est ciblé pour les connexions avec une adresse IP belge, il est difficile pour les fans français d’accéder aux programmes. Pour contourner cette censure, il faudra se connecter à un VPN comme NordVPN. Avec ce service, vous pourrez alors débloquer la chaîne avec une adresse IP locale et profiter des commentaires en français.

Outre RTLplay.be, vous pouvez également accéder aux chaînes nationales de nos pays voisins pour regarder le match Chelsea/Dortmund gratuitement. Entre autres, vous avez la possibilité de suivre l’intégralité des matchs de la ligue des champions sur la chaîne autrichienne Servus TV (https://www.servustv.com/) ou Mega TV (https://www.megatv.com/), la chaîne grecque. En revanche, il est important de noter qu’à la différence de la chaîne belge, les commentaires seront en langue étrangère.

Par ailleurs, comme ces chaînes sont géolocalisées, il vous faudra là encore utiliser un VPN pour le streaming pour débloquer les chaînes.

Pourquoi utiliser un VPN ?

Pour regarder la rencontre Chelsea/Dortmund gratuitement, vous devez utiliser un VPN gratuit ou payant. Un réseau privé virtuel vous permettra de masquer votre adresse IP. En effet, avec un service VPN tel que NordVPN, vous avez la possibilité de vous connecter à des serveurs à l’étranger afin de regarder des contenus qui ne sont pas disponibles dans votre pays. De cette manière, vous pouvez contourner les restrictions géographiques.

De plus, NordVPN met à votre disposition une variété de protocoles IKEV2, OpenVPN et WireGuard ainsi que des options de sécurité avancées telles que le Kill Switch, le Split Tunneling et le Double VPN pour vous permettre de naviguer anonymement sur le web. Ajoutez à cela 30 jours d’essai gratuits qui vous permettent de profiter du match Chelsea/Dortmund et de toutes les autres rencontres de la Ligue des Champions sans débourser le moindre centime.

Chelsea/Dortmund : FAQ sur le match

Quand aura lieu le match Chelsea/Dortmund ?

Le match entre Chelsea et Dortmund aura lieu le mardi 7 mars 2023 à 21 h 00.

Où se déroule la rencontre Chelsea/Dortmund ?

La rencontre se déroulera à Stamford Bridge à Londres.

Quelles chaînes diffusent officiellement l’UEFA Champions League en France ?

Les chaînes qui diffusent officiellement l’UEFA Champions League en France sont Canal + et beIN Sports.