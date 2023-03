Benfica/FC Bruges : Comment regarder le match gratuitement ?

Vous êtes à la recherche d’un moyen pour regarder le match Benfica/FC Bruges gratuitement ? Vous trouverez ici des conseils et des astuces pour visionner cette rencontre sans débourser le moindre centime.

Le FC Bruges s’est incliné devant le Benfica (0-2) lors de la première manche des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le match retour qui se jouera le 7 mars prochain revêt ainsi une importance capitale pour l’équipe belge. En effet, cette dernière devra forcer le miracle pour se qualifier. Les Portugais, quant à eux, se sont imposés comme des chefs sur la pelouse du stade Jan Breydel Stadium grâce à une plus grande cohésion collective ainsi qu’une excellente maîtrise technique. Alors, laquelle des deux équipes va poursuivre la compétition ? Découvrez nos astuces pour regarder le Benfica/FC Bruges gratuitement.

Comment regarder le match Benfica/FC Bruges gratuitement ? La saison 2022-2023 de la Ligue des champions promet d’être passionnante et tous les fans du ballon rond pourront la regarder gratuitement sur RTLplay.be. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtlplay.be/ Essayer NordVPN gratuitement

Quelles chaînes diffusent la rencontre Benfica/FC Bruges ?

Les supporters de Benfica et du FC Bruges peuvent s’attendre à une rencontre passionnante pour leur prochain match retour. Si les Portugais ont démontré leur expérience et leur maîtrise du ballon en s’imposant avec un 2 à 0 face aux Belges, les hommes de Scott Parker de leur côté ont manqué de mordant offensif durant la seconde mi-temps.

Les Portugais ont ainsi réussi à appliquer leur logique de jeu pour remporter la victoire. Pour rappel, c’est João Mario qui a ouvert le score à la 73e minute de jeu grâce à un penalty. Tandis que Neres a doublé l’avantage à la 90e minute, en sortie de banc. Benfica est donc bien parti pour se qualifier en quarts de finale même si le match retour le 7 mars prochain à Lisbonne peut renverser la donne.

Si vous êtes un fan de ces deux équipes et que vous souhaitez ne rien rater de leur rencontre, c’est Canal + qui dispose des droits de diffusions exclusifs de ce match retour. Outre la Ligue des Champions et les événements sportifs, ce service propose tout un panel de programmes pour toute la famille. Les abonnés peuvent en effet accéder à une grande sélection de films, de séries et de documentaires en tout genre.

Avec Mycanal, ils peuvent également profiter de leurs contenus sur tous les écrans connectés : Smart TV, smartphones et tablettes.

Pour profiter de tous les avantages de ce service de streaming, vous pouvez choisir entre les offres avec ou sans abonnement suivantes :

La formule 100 % UEFA Champions League Canal+ et beIN SPORTS à partir de 25,99 €/mois (1 an) puis 35,99 €/mois (1 an) avec engagement 2 ans

à partir de 25,99 €/mois (1 an) puis 35,99 €/mois (1 an) avec engagement 2 ans La formule Canal+ Sport à partir de 34,99 €/mois

Benfica/FC Bruges : les alternatives pour regarder le match gratuitement en France

La solution la plus simple pour regarder gratuitement le match entre Benfica et FC Bruges est de se tourner vers les chaînes étrangères. En effet, les chaînes gratuites de nos pays voisins diffusent en direct les matchs de football européens et notamment ceux de la Ligue des Champions. Entre autres, RTLplay.be se présente comme une excellente option pour les téléspectateurs. La chaîne russe MatchTV (Match.ru) et la chaîne autrichienne ServusTV (servustv.com) offrent également la possibilité de regarder le match gratuitement. Cependant, seule RTLplay.be diffusera les matchs en français.

Par ailleurs, comme ces chaînes sont géobloquées, il faut se connecter à un VPN comme NordVPN pour débloquer l’accès dans l’Hexagone.

Pourquoi utiliser un VPN pour regarder la rencontre Benfica/FC Bruges ?

Si vous voulez regarder Benfica/FC Bruges en streaming gratuitement, vous devrez contourner les blocages géographiques pour accéder aux sites des chaînes étrangères qui diffusent le match. Pour regarder cette rencontre sans restriction, vous aurez ainsi besoin d’un bon VPN pour le streaming.

De fait, un réseau privé virtuel vous permettra de masquer votre adresse IP en vous connectant à des serveurs se trouvant à l’étranger pour visionner des contenus qui ne sont pas disponibles dans votre emplacement géographique.

En utilisant un service comme NordVPN, vous bénéficierez également d’une sécurité supplémentaire grâce à des protocoles comme IKEV2, OpenVPN ou WireGuard ainsi que des options de sécurité avancées comme le split tunneling, le Kill switch ou encore le double VPN. Ce qui vous permettra de bénéficier d’une connexion plus rapide et plus sécurisée.

Benfica/FC Bruges : FAQ sur le match

Quand aura lieu le match Benfica/FC Bruges ?

Le match Benfica/FC Bruges aura lieu le mardi 7 mars à 21 heures.

Où se déroulera la rencontre entre Benfica/FC Bruges ?

La rencontre se déroulera à Estádio do SL Benfica à Lisbonne.

Qui est le diffuseur officiel du match Benfica/FC Bruges ?

Vous pouvez visionner la rencontre sur Canal +.