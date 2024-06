Les drones sont aujourd'hui un sujet d'actualité et de fascination pour le grand public. Mais savez-vous qui a vraiment inventé le drone ? Nous vous invitons à plonger dans l'histoire incroyable derrière ces machines volantes. Découvrons de passionnants récits depuis les premiers modèles militaires jusqu'à leur utilisation massive comme gadgets personnels et appareils professionnels.

Qui a inventé le drone ? Que signifie ce nom ? Retrouvez des éléments de réponse sur les micros de nos confrères d'Europe 1.

Archibald Low et les prémices du développement des drones

Rarement attribuée à une seule personne, l'invention du drone repose sur plusieurs innovations techniques réalisées au fil des décennies. Pourtant, le tout premier « drone » a été imaginé et mis au point par un ingénieur britannique, Archibald Low. Ce dernier avait développé le désir de créer un engin volant télécommandé durant la Première Guerre mondiale.

L'ingénieur précurseur des drones modernes souhaitait contribuer à la lutte contre les dirigeables allemands Zeppelin qui bombardaient alors Londres. Son invention, baptisée le Aerial Target, fut élaborée en 1916 et testée pour la première fois en 1917. Ce biplan va permettre de protéger la capitale anglaise des bombardements, notamment grâce à ses pilotes automatisés.

Imparfait et avant-gardiste pour son époque, l'Aerial Target se considère comme le tout premier modèle de drone construit. Les avancements de la technologie et l'intérêt grandissant des forces militaires pour les machines automatisées ont favorisé sa modernisation.

La Seconde Guerre mondiale et les missiles allemandes

De 1939 à 1945, la Seconde Guerre mondiale a été le théâtre de développements importants dans la conception et l'utilisation du drone. Le Royaume-Uni, les États-Unis et surtout l'Allemagne mettent au point des véhicules sans pilote semblables à ceux qui existent aujourd'hui. L'ingénieur allemand Fritz Gosslau ont amélioré les modèles précédents pour créer le V1, un missile volant automatique.

Muni d'un gyroscope, l'engin utilisait également une propulsion par réaction avec des impulsions permettant de régler la vitesse de l'appareil. Malgré ses lacunes en matière de précision et son manque de discrétion, le V1 constitua une avancée notable aussi bien par sa technologie que par la stratégie militaire. Cette nouvelle arme crée la surprise chez les alliés et marque ainsi le début de réalisation de drones de guerre.

Les drones modernes : Des inventions déterminantes

Après la Seconde Guerre mondiale, la recherche dans le domaine des drones se poursuit. L'attention est alors portée sur la sophistication des systèmes de guidage et l'utilisation des drones pour protéger les troupes au sol.

Par exemple, les États-Unis commencent à utiliser la technologie radiofréquence pour suivre et intercepter les avions ennemis. Cette évolution ouvre la voie à de nombreuses autres applications militaires du drone, comme la collecte de renseignements ou l'attaque d'installations adverses bien protégées.

L'essor des drones civils

C'est dans les années 2000 que le grand public commence à s'intéresser aux drones. Alors que leur utilisation était presque réservée aux usages militaires, l'inventivité et les innovations technologiques des ingénieurs permettent aujourd'hui une large gamme d'applications professionnelles, telles que la photographie aérienne, l'inspection d'infrastructures ou encore l'agriculture.

Les professeurs, chercheurs et ingénieurs ont également joué un rôle prépondérant dans le développement de cette technologie. Grâce à eux, les drones deviennent de plus en plus complexes et sophistiqués, ce qui facilite leur accessibilité et démocratise leur utilisation.

L'évolution rapide du secteur des drones

Afin de mieux comprendre cette révolution technologique, il faut souligner le travail incroyable réalisé par les ingénieurs et les développeurs, notamment avec des systèmes intelligents capables d'analyser l'environnement et de se mouvoir en toute autonomie.

Cela dit, les problématiques liées à la confidentialité, à la sécurité et même à l'éthique restent une préoccupation majeure dans le développement des drones. Le législateur est appelé à fournir un cadre régulateur capable de garantir le respect de ces enjeux.

