Télétravail, flex office, multiplicité des contrats, besoin de traçabilité… Aujourd’hui, les entreprises sont confrontées à une gestion du temps de travail de plus en plus complexe. Face à ces enjeux, le logiciel gestion des temps et des activités (GTA) devient un outil stratégique pour les services RH. Oui mais voilà : comment choisir la bonne solution ? Nous avons comparé cinq logiciels incontournables du marché. On a passé au crible trois critères : automatisation, intelligence artificielle et mobilité. Et une chose est claire : le meilleur logiciel GTA de 2025 ne se limite pas à enregistrer des heures — il optimise la performance globale de l’entreprise.

1. Factorial : la solution intuitive qui coche toutes les cases

Parmi les solutions disponibles en 2025, le logiciel GTA proposé par Factorial s’impose comme une référence pour les PME en quête d’un outil simple, automatisé et conforme aux exigences RH modernes.

l’outil offre une plateforme tout-en-un qui centralise la gestion des horaires, des feuilles de temps, des congés et des absences. Tout est automatisé : rappels de conformité, calculs d’heures supplémentaires, génération des rapports, synchronisation avec la paie ou le SIRH. L’outil réduit considérablement les erreurs humaines et les tâches administratives chronophages.

La solution mise également sur l’analyse des données pour produire des rapports fiables permettant d’optimiser la gestion des ressources humaines. Son application mobile permet aux salariés de pointer à distance et de consulter leur planning. Bien que la géolocalisation ne soit pas explicitement indiquée, le pointage mobile reste un atout central.

2. Sage HR : une solution robuste pour les structures établies

De son côté, Sage HR s’adresse plutôt aux structures de taille intermédiaire ou aux entreprises déjà équipées d’un SIRH. Sa force réside dans la modularité de ses fonctionnalités : gestion des temps, des congés, des horaires variables, mais aussi des talents, de la performance ou de la paie.

Le point fort : son module d’IA amélioré, capable de proposer des plannings intelligents et de signaler automatiquement les écarts de conformité. Cependant, son interface est un peu plus rigide que Factorial et son prix plus élevé. Sage HR propose également une application mobile.

3. Workday : la puissance d’un écosystème RH complet

Workday est une référence mondiale dans les logiciels RH. Sa force réside dans son écosystème intégré : GTA, gestion de la performance, recrutement, formation, etc. Pour les grandes entreprises ou les groupes multisites, c’est une solution très robuste.

Le module GTA de Workday mise sur l’automatisation à grande échelle : des workflows sophistiqués permettent une gestion fine des plannings et des cycles horaires complexes. L’intelligence artificielle joue un rôle central, notamment pour anticiper les pics d’activité ou recommander des ajustements de staffing.

Point faible : le coût et le temps de déploiement, qui le rendent peu adapté aux PME.

4. Replicon : une solution tournée vers la mobilité

Replicon se spécialise dans la gestion du temps en environnement mobile, un atout majeur pour les entreprises de terrain (BTP, logistique, soins à domicile…). Son application mobile, compatible NFC et géolocalisation, permet aux collaborateurs de pointer à distance avec précision.

Les plannings sont faciles à consulter et à ajuster, et les managers peuvent valider ou commenter les pointages en un clic. Le système fonctionne même hors ligne, ce qui est particulièrement apprécié dans les zones à faible couverture réseau.

Cependant, l’outil reste un peu en retrait sur le plan de l’analyse prédictive et de la personnalisation des tableaux de bord par rapport à Factorial ou Workday.

5. Papershift : le champion des plannings dynamiques

Papershift a su séduire les PME et ETI européennes par son approche centrée sur la planification collaborative. Les salariés peuvent proposer leurs disponibilités, échanger des shifts, et consulter les plannings en ligne. Pour les RH, le gain de temps est net, notamment grâce aux automatisations.

En 2025, Papershift a intégré un moteur de recommandation pour répartir les équipes de façon plus équitable selon les heures contractuelles et les préférences individuelles.

Néanmoins, l’outil reste limité sur le plan de la gestion des absences complexes, des alertes légales, ou de l’interopérabilité avec d’autres logiciels RH. C’est un très bon choix pour les structures simples, mais moins évolutif que Factorial.

Le choix d’un logiciel GTA doit reposer sur plusieurs facteurs :

Taille de l’entreprise et diversité des équipes

Besoin de mobilité (salariés terrain ou télétravailleurs)

Nécessité d’intégration avec d’autres outils RH ou de paie

Degré d’automatisation recherché

Respect de la conformité RGPD et sécurité des données

Sur ce dernier point, les recommandations de la CNIL offrent un cadre clair pour s’assurer que votre outil respecte les bonnes pratiques.

Pour aller plus loin dans votre réflexion, vous pouvez consulter notre dossier spécial sur Technplay.com consacré à l’innovation et à la productivité en entreprise.

GTA en 2025 : ce qu’il faut retenir

L’intelligence artificielle permet de prédire les besoins, l’automatisation fluidifie les processus, et la mobilité rend les outils accessibles partout. Factorial se démarque par sa capacité à offrir ces trois piliers dans une solution simple, efficace et pensée pour les PME. Les autres logiciels — Sage HR, Workday, Replicon et Papershift — ont chacun leurs atouts, mais aucun ne combine autant d’intuitivité et de puissance.

