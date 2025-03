Psychologie 2.0 : L’IA, un futur thérapeute à votre écoute ?

Soigner sa psyché se fait généralement grâce à l’aide d’un thérapeute, mais les IA deviennent maintenant de plus en plus performantes et peuvent jouer ce rôle selon certains.

Est-ce vrai ou faux ? Voici ce que des enquêtes récentes révèlent sur le sujet.

Thérapie : tout dépend de l’IA employée

Apporter un soutien moral à une personne ou une aide psychologique sont des services. Les thérapeutes les effectuent sans l’aide des machines en temps normal. Mais à présent, ils peuvent être assistés d’outils leur permettant de mieux comprendre certains cas.

Et encore mieux, selon un article récent paru dans la revue Plos Mental Health, les machines peuvent peut-être faire ce que ces professionnels de la santé mentale font. Des études montrent déjà que 63,3 % des réponses générées par certains algorithmes sont plus empathiques que celles des humains.

Et d’autres études rapportent même que « ChatGPT permet d’explorer en profondeur les problèmes relationnels, fournissant des réponses souvent appropriées ». Plus qu’un simple assistant, l’IA peut donc faire office de thérapeute.

Mais d’un autre côté, ce n’est que lorsqu’on lui pose les bonnes questions qu’elle répond correctement. Après tout, un chatbot n’est qu’un programme. Il est conçu pour répondre selon une certaine logique à des questionnements donnés.

Et d’ailleurs, comme il existe plusieurs modèles en open source et d’autres qui sont payants. Les informations données dépendent de ces critères. En effet, la version 4.5 de ChatGPT ne donnera sans doute pas les mêmes avis sur un sujet donné que la version R1 de DeepSeek.

Une IA thérapeute réagit en fonction d’un paterne, un psychologue pense

Sinon, ce qui différencie l’homme de la machine, c’est le mode de penser. Une IA peut parfaitement gérer une thérapie de couple si elle a déjà été confrontée à ce genre de situation plus d’une centaine de fois.

Mais dans le domaine de la psychologie et de l’étude des cas sociaux, il est justement difficile d’obtenir des données. C’est parce que la plupart des entretiens sont confidentiels. Et les psychologues comme les thérapeutes sont souvent tenus de garder les informations de leurs patients secrètes.

C’est ce point qui permet de dire que l’IA ne peut pas entièrement supplanter l’homme dans le domaine des soins mentaux ou dans la résolution de conflits familiaux. Les algorithmes les plus avancés ne peuvent pas encore se substituer à la conscience humaine.

L’IA, un assistant mais pas un thérapeute à part entière

Même si des chercheurs et chercheuses américains ont utilisé 18 scénarios fictifs de thérapies de couple et comparé les réponses d’experts et de ChatGPT 4.0, les résultats sont mitigés. Certes, il y a des similitudes dans les scénarios que l’IA est capable de reconnaître.

Mais en général, il y a toujours des détails que l’intelligence artificielle omet. C’est pourquoi, jusqu’à présent, elle ne peut qu’assister les psychologues, les thérapeutes et autres professionnels dans ce domaine. D’ailleurs, selon le cas des thérapies de couple ont été testé, or il existe de nombreux autres problèmes auxquels les patients ayant besoin d’une aide médicale sont confrontés.

