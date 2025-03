Alibaba sort un rival direct de DeepSeek et a déjà gagné une bataille

Alibaba a récemment dévoilé QwQ-32B, un nouveau rival de l’IA DeepSeek, leader actuel du secteur. Cette annonce a immédiatement impacté les marchés financiers. On a d’ailleurs déjà remarqué une hausse notable du cours de l’action du géant chinois de la technologie.

QwQ-32B, le nouveau rival de DeepSeek par Alibaba

Le modèle d’IA QwQ-32B se distingue par son efficacité et ses performances élevées. Malgré ses 32 milliards de paramètres, il rivalise avec le modèle R1 de DeepSeek, qui en compte 671 milliards. Cette optimisation permet à Alibaba de proposer une solution plus économe en ressources. En même temps, il maintient des capacités avancées en raisonnement mathématique, codage et résolution de problèmes.

L’arrivée de ce rival de DeepSeek s’inscrit dans une stratégie plus large d’Alibaba visant à renforcer sa position dans le domaine de l’IA. L’entreprise prévoit d’investir 380 milliards de yuans (environ 52,4 milliards de dollars) dans le cloud computing et l’IA au cours des trois prochaines années. Cette initiative démontre ainsi son engagement à rester à la pointe de la technologie.

Les répercussions de ce modèle sur les marchés financiers

L’annonce du rival de DeepSeek QwQ-32B a eu un effet immédiat sur la valeur boursière d’Alibaba. Les actions de la société ont effectivement bondi de 8,4 % à la Bourse de Hong Kong. Elles ont également connu une hausse de 1,4 % aux États-Unis. Cette réaction positive des investisseurs reflète la confiance accrue dans la capacité d’Alibaba à innover. Ils semblent également croire en ses compétences à concurrencer efficacement des acteurs majeurs tels que DeepSeek.

Le nouveau rival de l’IA chinoise DeepSeek devient ainsi un atout majeur dans l’expansion d’Alibaba dans ce domaine. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte plus large où les entreprises chinoises d’IA intensifient leurs efforts pour développer des technologies avancées. C’est notamment le cas de géants comme Tencent et Baidu. Le gouvernement chinois apporte en outre un soutien considérable à des secteurs tels que l’IA, les robots humanoïdes et les télécommunications 6G. Cela renforce la confiance des investisseurs.

