Sécurisez votre domicile à petit prix avec les promos EZVIZ

EZVIZ propose des réductions spéciales sur une sélection de ses produits de sécurité connectée jusqu’au 19 février 2025 sur Amazon. C’est une occasion idéale pour renforcer la surveillance de son domicile à prix réduit. On peut ainsi bénéficier des dernières avancées technologiques en matière de sécurité domestique.

Des offres à saisir avant la fin des promotions

EZVIZ met à disposition des réductions significatives sur plusieurs de ses équipements de sécurité. Parmi les produits en promotion, la caméra C6N bénéficie d’une remise de 9 %, soit un prix de 19,99 € au lieu de 21,99 €. Cette caméra intérieure assure une couverture complète avec une résolution 2K, une vision nocturne optimisée et un suivi intelligent des mouvements humains. Compatible avec Alexa, elle permet un contrôle vocal simplifié et une gestion facilitée depuis une application mobile dédiée.

Le visiophone connecté CP7 voit son prix chuter de 20 %. Il passe de 299,99 € à 239,99 €. Doté d’un écran tactile de 7 pouces et d’une caméra 2K, il offre un large angle de vue de 162° et une vision nocturne infrarouge. Il assure un contrôle d’accès sécurisé via une puce RFID et une application mobile. Cette dernière permet de gérer les entrées à distance. Elle renforce ainsi la protection du domicile contre les intrusions non désirées.

Une sécurité optimisée pour l’intérieur et l’extérieur

Pour les besoins de surveillance extérieure, EZVIZ propose le CB8 Kit avec une remise de 19 %, soit 129,99 € au lieu de 159,99 €. Cette caméra sans fil est équipée d’une batterie haute capacité de 10 400 mAh, avec la possibilité d’une recharge solaire. Son système intelligent détecte et suit les mouvements humains. Il intègre également une fonction de défense active avec une sirène et des projecteurs. Résistante aux intempéries grâce à sa certification IP65, elle garantit une surveillance efficace par tous les temps. Cela permet aux utilisateurs de bénéficier d’une tranquillité d’esprit. Avec ses technologies avancées, EZVIZ permet aux utilisateurs de contrôler leurs dispositifs à distance via une application intuitive.

Profiter des dernières heures de promotions

Que ce soit pour surveiller l’intérieur du foyer, gérer les accès ou sécuriser les abords de la maison, ces solutions garantissent une réponse adaptée aux besoins variés en matière de sécurité connectée. Ces offres sont accessibles jusqu’au 19 février 2025 via Amazon. EZVIZ permet ainsi d’améliorer la sécurité des foyers avec des solutions performantes à moindre coût. Cette gamme allie innovations technologiques et facilité d’utilisation. Elle répond ainsi aux attentes des consommateurs soucieux d’équiper leur maison avec des dispositifs modernes et fiables. Pour ceux qui recherchent une surveillance efficace et connectée, ces promotions constituent une opportunité à ne pas manquer.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

