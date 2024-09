La caméra de surveillance extérieure Bosch Smart Home Eyes protège votre maison jour et nuit. Avec une vision en couleur et un éclairage intégré, elle sécurise vos espaces extérieurs avec efficacité. Compatible avec votre smartphone, cette caméra se connecte facilement à votre Wi-Fi domestique. Visualisez les enregistrements HD en temps réel depuis l'application Bosch Smart Cameras. Aucun frais supplémentaire n'est requis pour stocker vos clips vidéo.

Protection intelligente et sécurisée

La Bosch Smart Home Eyes offre une surveillance optimale grâce à sa résolution Full HD. De jour comme de nuit, elle capture chaque détail en couleur. Son détecteur de mouvement alerte en temps réel sur votre smartphone. Il vous garde ainsi informer de chaque événement. Plus qu'une simple caméra, elle éclaire vos extérieurs avec une lumière intégrée, améliore la visibilité et dissuade les intrus. Sa conception robuste résiste aux conditions extérieures, ce qui vous assure une sécurité continue par tous les temps.

La caméra fonctionne avec votre réseau Wi-Fi, sans besoin d'équipements supplémentaires. L'installation est simple : elle se fixe facilement sur un raccordement de lampe existant. Vous ne ratez plus aucun mouvement grâce à son enregistrement automatique des événements importants, consultables à tout moment depuis votre application mobile.

La Bosch Smart Home Eyes surveille vos espaces extérieurs, détecte les mouvements suspects et envoie des alertes instantanées. Son éclairage intégré ajoute une couche supplémentaire de sécurité. Elle va éclairer les zones sombres et augmenter la dissuasion. Avec cette caméra, votre maison reste protégée, même à distance. Elle est conçue pour fonctionner en autonomie totale avec votre réseau Wi-Fi, sans interruptions.

Simplicité et sécurité au bout des doigts

Avec la Bosch Smart Home Eyes, gérez la sécurité de votre domicile à distance. Contrôlez l'orientation de la caméra via l'application Bosch Smart Cameras pour couvrir tous les angles nécessaires. La technologie sans fil permet une connexion directe à votre routeur Internet. Toutes les données sont sécurisées et respectent vos droits de confidentialité grâce au cloud Bosch basé en Allemagne.

Vous bénéficiez d'un stockage de clips vidéo sans frais supplémentaires : 200 clips disponibles pendant 30 jours et 25 favoris gardés indéfiniment. Aucune mauvaise surprise ni coûts cachés. La caméra devient un allié de confiance dans la gestion de votre sécurité extérieure. La Bosch Smart Home Eyes vous offre tranquillité d'esprit et contrôle total, directement depuis votre smartphone.

En intégrant la Bosch Smart Home Eyes à votre système d'alarme existant, vous créez une solution de sécurité complète. Elle se combine avec d'autres appareils Bosch pour former un réseau de protection intelligent et évolutif. Chaque composant communique efficacement pour une sécurité renforcée.

Commandez votre caméra Bosch Smart Home Eyes dès maintenant

Ne laissez plus la sécurité de votre maison au hasard. Optez pour la Bosch Smart Home Eyes et transformez votre extérieur en zone protégée et surveillée. Commandez maintenant et bénéficiez d'une installation rapide et sans tracas, ainsi que d'une technologie de pointe pour un contrôle maximal. Protégez ce qui compte le plus avec Bosch, la référence en sécurité connectée.

La tranquillité d'esprit est à portée de clic. Faites confiance à Bosch pour une surveillance fiable et efficace, disponible jour et nuit, directement sur votre smartphone. Ne tardez pas, sécurisez votre maison dès aujourd'hui avec la Bosch Smart Home Eyes !

