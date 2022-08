Promo Rentrée 2022 : le plan familial est à -80 % chez pCloud

La promo rentrée 2022 de pCloud est l’occasion idéale de profiter d’une solution idéale pour stocker les souvenirs d’été. Du 15 août au 31 août, le plan familial 2 To passe 350 € tandis que le plan familial 10 To est à 1390 €.

Les vacances étant terminées, septembre est à nos portes. Pour la rentrée 2022, pCloud, un des meilleurs fournisseurs cloud, réduit le prix de son abonnement Famille de 80 %. Cette offre exceptionnelle présente un avantage de taille. Elle permet aux membres de la famille de jouir de l’abonnement pendant 99 ans. Si vous hésitez à profiter de cette proposition très intéressante, découvrez ses avantages.

pCloud : pourquoi choisir ce service pour sauvegarder les données ?

pCloud est un fournisseur suisse mettant en avant la facilité d’utilisation. En effet, les données personnelles stockées peuvent être accessibles sur tous les périphériques. Il est même possible de rendre les fichiers hors ligne afin d’y accéder à tout moment. De plus, pCloud permet de synchroniser les données automatiquement pour ne pas les perdre.

Un autre avantage de pCloud est qu’il n’impose pas de limite quant à la taille des fichiers. Ainsi, il est possible de télécharger les documents les plus volumineux. De plus, ces derniers peuvent être partagés avec d’autres utilisateurs grâce aux liens de partage.

En termes de sécurité de données, le fournisseur utilise le cryptage TLS/SSL lors de leurs transferts. En outre, il effectue jusqu’à 5 copies sur plusieurs serveurs pour assurer une protection efficace.

Pour profiter des avantages susmentionnés, la promo rentrée de pCloud se révèle bien plus intéressante. Un paiement unique au moment de l’achat permet de jouir de l’espace de stockage à vie sans contrainte.

Le prix du plan famille chute jusqu’à 80 %

Comme vous pouvez le constater, pCloud compte parmi les meilleurs fournisseurs de services en cloud. Pour profiter pleinement de ses prestations et les partager avec les membres de votre famille, il faut souscrire à l’offre Family. Celle-ci permet de bénéficier de 2 To ou 10 To de stockage en fonction des besoins. Heureusement, cet abonnement fait l’objet d’une réduction grâce à la promo rentrée 2022.

Une remise exceptionnelle permet de réduire de 80 % d’économie. En fait, le prix de l’offre 2 To s’élève à seulement 350 €, tandis que l’offre Family 10 To ne coûte que 1 390 €.

Cette formule permet à 5 utilisateurs de bénéficier d’un accès au réseau durant 99 ans. En fait, le titulaire du compte pourra partager la capacité de stockage sélectionnée avec chaque utilisateur en tenant compte de leurs besoins. Il faut souligner que même si les capacités de stockage ont été réparties, les espaces cloud sont confidentiels.

Pour augmenter le niveau de confidentialité, l’abonné peut ajouter le cryptage pCloud Encryption à vie. À noter que pCloud offre un remboursement complet en cas de changement d’avis dans les dix jours qui suivent l’achat.