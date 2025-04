Powerstation Mini : une batterie compacte en format lipstick

in

À l’approche de la fête des mères, mophie dévoile sa Powerstation Mini, une batterie externe ultra-compacte au format lipstick. Ce concentré de technologie combine puissance et élégance pour répondre aux besoins des mamans modernes. Avec ses 5 000 mAh et sa capacité à recharger un iPhone à 50 % en 30 minutes, elle assure une énergie express en toutes circonstances. Un accessoire aussi stylé que pratique, pensé pour accompagner les femmes dans leur quotidien rythmé.

Une mini batterie, mais un vrai concentré d’énergie

L’image évoque celle d’un rouge à lèvres, la fonction celle d’un chargeur ultraperformant. Mophie, marque bien connue pour ses solutions d’alimentation mobile, vient de lancer la Powerstation Mini, une batterie externe de 5 000 mAh conçue pour allier praticité et performance. Derrière ce format réduit, il y a un port USB-C capable de délivrer jusqu’à 20 W de puissance. Il permet à un iPhone 15 Pro de récupérer 50 % d’autonomie en 30 minutes.

L’entreprise, filiale de ZAGG, poursuit ainsi son engagement en matière d’innovation mobile. Pour les utilisateurs nomades – et plus particulièrement pour les mamans actives auxquelles le produit est subtilement destiné à l’approche de la fête des mères – cette solution combine élégance, autonomie prolongée et compatibilité universelle.

Une alliée du quotidien pour les mamans connectées

Ce lancement ne tombe pas au hasard. La Powerstation Mini cible un usage quotidien, notamment lors des journées chargées où trouver une prise peut vite devenir un défi. Ce que propose mophie ici, c’est une réponse à la fois technique et design. Facile à glisser dans un sac, elle devient un accessoire aussi pratique qu’esthétique.

En matière d’autonomie, les chiffres parlent d’eux-mêmes : jusqu’à 28 heures de vidéo ou 88 heures de musique en réserve. De quoi tenir largement un long week-end ou une journée entre réunions, appels et moments de détente. Le produit s’inscrit ainsi dans la tendance des accessoires technologiques discrets mais essentiels, avec une vraie promesse de liberté.

Prix, disponibilité et positionnement marché

À 39,95 € TTC, la Powerstation Mini se positionne comme une batterie premium accessible. Ni gadget, ni outil technique réservé aux initiés, elle vise le grand public en quête de fiabilité. Ce produit illustre aussi une tendance plus large : celle d’une tech intégrée au quotidien, utile sans être intrusive.

J’ai pu constater que les marques rivalisent aujourd’hui d’ingéniosité pour créer des objets connectés qui épousent nos rythmes de vie. Cette Powerstation Mini en est un exemple parlant. Derrière son format minimaliste, elle adresse un vrai besoin. Une évolution qui mérite attention puisque l’autonomie reste un point sensible sur l’ensemble des appareils mobiles.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

