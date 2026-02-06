Saint-Valentin : POLAR habille le Loop de douceur

À l’occasion de la Saint-Valentin, POLAR relooke son bracelet connecté Loop avec deux nouvelles couleurs. Cet accessoire bien-être mise sur le suivi santé sans écran ni distraction.

POLAR saisit l’occasion de la Saint-Valentin pour proposer une version revisitée de son bracelet connecté Loop. Décliné en Soft Pink et Nordic Teal, ce modèle discret accompagne les utilisateurs sans jamais les interrompre. Sans écran, sans abonnement et sans gadget superflu, le Loop se concentre sur l’essentiel : bouger, récupérer et mieux dormir. Un choix assumé qui redéfinit la notion d’objet connecté.

Une touche de couleur pour célébrer la Saint-Valentin

POLAR choisit la douceur pour marquer la fête des amoureux. Le bracelet d’activité Loop se pare désormais de deux coloris inédits : Soft Pink et Nordic Teal. Des nuances subtiles, pensées pour s’adapter aussi bien aux poignets féminins qu’aux adeptes d’un design minimaliste. Grâce à la personnalisation, la marque finlandaise continue d’enrichir l’expérience utilisateur sans jamais céder à l’ostentation.

Conçu pour se fondre dans la journée, le Loop est avant tout un accessoire de santé discret. Sa forme épurée se marie naturellement à tous les styles, tandis que son confort permet de l’oublier… sans jamais négliger son rôle d’accompagnateur bien-être.

L’anti-montre connectée, pensée pour la concentration

Face aux gadgets bardés d’écrans et de notifications, POLAR trace un sillon radicalement différent. Le Loop mise sur l’absence totale de distraction : aucun écran, aucun bip, aucune vibration. Son objectif ? Permettre à chacun de rester connecté à soi-même plutôt qu’à son smartphone.

Ce bracelet se distingue aussi par son modèle économique sans abonnement. Toutes les fonctionnalités sont disponibles dès l’achat. Pas de frais mensuels, pas de contenu bloqué. Une démarche simple, qui rompt avec les systèmes d’abonnement souvent imposés dans l’univers des wearables.

Un compagnon invisible mais constant

Sous son apparente simplicité, le Loop cache une technologie de suivi avancée. Il enregistre automatiquement les données liées au sommeil, à l’activité physique, à la récupération ou encore aux entraînements. Aucun bouton à activer, aucune application à manipuler : il suffit de le porter.

Avec une autonomie de huit jours et une mémoire interne capable de conserver quatre semaines de données, le bracelet s’intègre dans la routine sans générer de charge mentale. Inclus dans le coffret : un capteur de fréquence cardiaque, deux tailles de bracelet, un câble de charge et un guide d’utilisation. L’essentiel, rien de plus. POLAR cible un public en quête d’équilibre, loin de l’hyperconnectivité. Le Loop devient un outil pour mieux dormir, bouger intelligemment et prendre soin de soi… en toute discrétion.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

