Yentl : le plaid chauffant Duux éco et chic pour Noël

À la recherche d’un cadeau de Noël utile et réconfortant ? Le plaid chauffant Yentl de Duux allie design, chaleur et économie d’énergie pour offrir un confort d’hiver irrésistible.

Quelques jours avant Noël, nombreux sont ceux qui cherchent encore l’idée cadeau parfaite. La marque néerlandaise Duux, spécialiste du confort domestique, mise sur la chaleur et le style avec Yentl, son plaid chauffant haut de gamme. Doux, sécurisant et design, il promet un hiver cocooning. Livré sous 48 heures, c’est juste à temps pour glisser sous le sapin.

Un cocon de chaleur qui allie design et douceur

Derrière son apparente simplicité, ce produit Duux cache un concentré de confort. Sa taille XL de 200 x 200 cm permet de s’envelopper seul ou à deux, tandis que sa fausse fourrure respirante (beige ou grise) évoque les plaids scandinaves. « On voulait une couverture élégante, aussi belle que fonctionnelle » explique Duux. Le rendu visuel séduit autant que la sensation au toucher : un vrai nid de chaleur et de douceur.

Technologie maîtrisée et sécurité intégrée

Sous ses airs de plaid déco, Yentl de Duux embarque une technologie de chauffage homogène. Neuf niveaux de température assurent un contrôle précis, avec une minuterie programmable jusqu’à neuf heures. Une protection anti-surchauffe garantit un usage sans risque, même prolongé. L’entretien est tout aussi simple ! Il suffit de débrancher les commandes pour passer le plaid en machine à 30 °C puis au sèche-linge à basse température. Un vrai plus pour une utilisation quotidienne.

Économie et confort, un duo gagnant

Yentl consomme seulement 160 W, une performance énergétique qui le rend aussi économique qu’efficace. Idéal pour se réchauffer sans alourdir la facture, il s’inscrit dans la tendance du confort raisonné. Disponible au prix de 129,99 € (motif bulle) et 159,99 € (motif rayé), il est proposé sur le site de Duux, mais aussi chez Fnac-Darty, Boulanger, Amazon et Cdiscount. Un cadeau qui conjugue praticité, style et chaleur. C’est l’esprit même des fêtes nordiques.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



