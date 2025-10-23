Yentl & Snooze, le duo cocooning de Duux pour l’hiver

Duux présente Yentl et Snooze, deux nouveautés textiles chauffants qui allient confort, design et efficacité énergétique. Une gamme pensée pour faire de la chaleur un véritable art de vivre.

Alors que l’automne s’installe, Duux, le spécialiste néerlandais du traitement de l’air, enrichit sa gamme. Il lance deux nouveautés textiles chauffantes : le plaid Yentl et le surmatelas Snooze. Pensés pour offrir confort et douceur, ces produits incarnent à merveille le concept hollandais de « Gezelligheid », cette convivialité chaleureuse qui fait du cocooning un véritable art de vivre.

Une chaleur douce et élégante avec Yentl

Avec Yentl, Duux transforme le simple plaid en véritable refuge thermique. Ce modèle XL (200 x 200 cm) se distingue par sa texture moelleuse et sa finition en fausse fourrure haut de gamme. Il est disponible en deux styles (à bulles ou strié) et deux coloris intemporels (beige et gris). Le design, sobre et raffiné, s’intègre harmonieusement dans tous les intérieurs, du scandinave minimaliste au salon plus classique.

Sous sa douceur se cache une technologie discrète : un régulateur amovible permet de choisir entre neuf niveaux de chaleur et de programmer la durée de chauffe de une à neuf heures. « L’idée, c’est de combiner bien-être et praticité », explique un porte-parole de Duux. Grâce à une puissance maîtrisée de 160 W, Yentl offre une chaleur enveloppante sans faire grimper la facture d’énergie. Et pour l’entretien, il suffit de retirer le régulateur avant un passage en machine à 30 °C.

Snooze, le surmatelas qui réinvente les nuits d’hiver

Le Snooze de Duux pousse encore plus loin l’expérience cocooning. Ce surmatelas chauffant haut de gamme transforme n’importe quel lit en cocon de chaleur. Disponible pour lits simples et doubles, il propose deux zones de chauffe indépendantes : l’une pour le corps, l’autre pour les pieds. Il propose six niveaux de température pour un confort sur mesure. Les modèles doubles intègrent deux régulateurs distincts qui offrent à chaque dormeur la possibilité d’ajuster sa chaleur idéale.

Avec une consommation modérée (70 W pour la version simple, 2 x 58 W pour la double), Snooze conjugue performance et économie d’énergie. Côté confort, Duux a décliné deux matières : un mélange de molleton doux et une version respirante en bambou de première qualité. Le surmatelas s’adapte à tous les matelas grâce à un élastique périphérique, et se lave facilement après retrait du régulateur. La sécurité n’est pas oubliée ! Snooze dispose d’une protection intégrée contre la surchauffe.

La chaleur selon Duux : design, confort et durabilité

Avec cette nouvelle gamme, Duux confirme sa volonté de faire de la chaleur domestique un univers complet. Après les radiateurs connectés, la marque étend son savoir-faire à des produits textiles qui allient esthétique, confort et efficacité énergétique. Commercialisés dès novembre 2025 sur Duux.com, Amazon, Cdiscount, ainsi que chez Fnac-Darty et Boulanger, les modèles Yentl et Snooze seront proposés à des prix compris entre 99,99 € et 169,99 €. Cela variera selon la taille et la finition. Avec ces deux nouveautés, Duux ne se contente pas de réchauffer les foyers : elle y insuffle une touche d’élégance nordique et de bien-être durable.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

