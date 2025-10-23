Chaleur connectée : les coussins chauffants Duux

Avec sa nouvelle gamme de coussins chauffants Mellow, Duux signe un hiver tout en chaleur et en design. Ces accessoires innovants, élégants et rechargeables, incarnent le confort nordique moderne.

Quand le froid s’installe, Duux réinvente l’art du confort. La marque néerlandaise, déjà reconnue pour ses radiateurs élégants et performants, étend son savoir-faire à une nouvelle gamme textile. Baptisée Mellow, cette collection de coussins chauffants promet de transformer chaque assise en cocon douillet, entre innovation technologique et esthétique nordique.

L’esprit “Gezelligheid”, version connectée

Fidèle à sa culture d’origine, Duux célèbre le “Gezelligheid”, cette sensation typiquement néerlandaise d’atmosphère chaleureuse et conviviale. Pour la saison Automne-Hiver 2025-26, la marque franchit un cap : elle ne se contente plus de chauffer les pièces, elle s’adresse désormais directement au confort du corps.

Les coussins Mellow incarnent cette philosophie. Trois formats sont proposés : un modèle de canapé, un coussin de chaise et un coussin de siège avec dossier. Tous arborent une finition douce et sobre, disponible en beige ou en gris, deux teintes intemporelles pensées pour s’intégrer harmonieusement aux intérieurs modernes.

Une technologie discrète au service du bien-être

Sous leur allure cosy, les Mellow cachent une innovation de taille : un élément chauffant en graphène. Ce matériau, fin et réactif, diffuse une chaleur homogène et rapide. D’un simple geste, via un bouton intégré, l’utilisateur peut choisir entre trois niveaux d’intensité pour adapter la température à ses envies.

Autonomie et praticité sont également au rendez-vous. Grâce à une batterie de 10 000 mAh, les coussins offrent jusqu’à neuf heures de chaleur pour seulement quatre heures de recharge. Le tout se pilote sans effort, pour un confort durable, à l’intérieur comme à l’extérieur. Et parce que la sécurité reste essentielle, Duux intègre un système anti-surchauffe et des housses déperlantes lavables à la main.

Le confort nomade devient un art de vivre

Pensés pour accompagner toutes les situations, les coussins chauffants Mellow trouvent leur place aussi bien sur un balcon que dans un salon ou un bureau. Le modèle de canapé (60 × 40 cm) se transporte facilement, tandis que la version pour chaise épouse la morphologie grâce à sa mousse à mémoire de forme. Quant au grand modèle avec dossier (110 cm), il transforme n’importe quelle chaise en véritable siège cocooning.

Cette gamme dédiée au confort nomade s’inscrit dans la volonté de Duux de démocratiser les solutions bien-être design et connectées. Déjà présente dans 20 pays européens, la marque continue de s’imposer comme une référence dans le domaine du traitement de l’air et du confort domestique. Avec Mellow, elle signe une collection qui réchauffe autant les intérieurs que les humeurs.

