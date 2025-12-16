Hello Watt pilote les thermostats Delta Dore

Hello Watt s’associe à Delta Dore pour faire du chauffage intelligent un atout de la flexibilité électrique. Les thermostats connectés gagnent en efficacité et contribuent à la stabilité du réseau.

Avec plus de deux millions de téléchargements, l’application Hello Watt continue d’étendre son écosystème, désormais, avec Delta Dore. Les thermostats connectés du fabricant français peuvent être pilotés directement via Hello Watt. Cela offre aux utilisateurs un accès simplifié à un chauffage intelligent et rentable.

Un pilotage à distance simple et intuitif

Grâce à cette nouvelle compatibilité, les utilisateurs équipés de thermostats Delta Dore peuvent désormais gérer leur chauffage depuis l’application Hello Watt. C’est valable que ce soit à domicile ou à distance. La configuration ne requiert aucune intervention technique.

Cela rend ainsi l’accès aux fonctionnalités fluide et rapide. Il devient ainsi possible d’ajuster la température pièce par pièce avec une grande précision pour offrir un confort sur-mesure. C’est un grand pas pour Hello Watt, qui après les véhicules électriques, élargit sa palette de pilotage intelligent aux équipements thermiques de la maison.

Le chauffage intelligent, allié discret du réseau électrique

Loin d’un simple gadget, le chauffage intelligent développé par Hello Watt joue un rôle actif dans la stabilisation du réseau. Lors des pics de consommation hivernaux, l’application abaisse temporairement la température de consigne de quelques degrés, pendant 15 à 30 minutes. L’utilisateur ne perçoit aucune différence, mais l’impact est réel ! Citons entre autres la réduction de la tension sur le réseau, la limitation des recours aux centrales thermiques polluantes et la participation à la transition énergétique.

Ce mécanisme est appelé NEBCO. Il permet aussi de valoriser les économies d’énergie sur les marchés européens de l’électricité. Les bénéfices sontensuite redistribués aux utilisateurs via une cagnotte. Une façon concrète de transformer les gestes du quotidien en revenus.

Une alliance française au service de l’efficacité énergétique

Hello Watt et Delta Dore partagent une même vision : démocratiser la gestion active de l’énergie dans les foyers. Le choix de Delta Dore n’est pas anodin. Acteur historique de la domotique connectée, l’entreprise conçoit et fabrique en France depuis plus de 50 ans des solutions réputées pour leur fiabilité.

En retour, les clients de Delta Dore bénéficient d’une nouvelle interface de pilotage énergétique à travers Hello Watt, en complément de l’application Tydom. « Ce partenariat permet à chacun de participer à la flexibilité électrique, enjeu crucial des années à venir, tout en protégeant le réseau et la planète« , souligne Xavier Coudert, cofondateur d’Hello Watt.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

