PGW 2024 : Le salon incontournable pour petits et grands

La Paris Games Week 2024 se présente comme le rendez-vous incontournable des vacances de la Toussaint. Jeux vidéo rétro et nouveautés se mêleront pour offrir une expérience inédite à tous les âges. Je suis persuadée ! Les familles y trouveront de quoi s’amuser et apprendre, avec des activités adaptées aux petits et grands passionnés.

Un espace PGW Junior entièrement revisité

L’édition 2024 de la Paris Games Week innove avec un espace PGW Junior de 600m². Cet espace est pensé pour rapprocher parents et enfants autour d’activités ludiques et pédagogiques. Entre initiation à la programmation via des robots et des logiciels comme GDevelop, et parcours d’obstacles chronométrés, les jeunes visiteurs pourront s’amuser tout en apprenant. L’événement propose également des ateliers créatifs, du maquillage, et des séances photo inspirées de l’univers Totally Spies. Les familles pourront immortaliser leur expérience grâce à des décors thématiques. De plus, un coin lecture en partenariat avec Omaké Books et une galerie d’art avec Artitude enrichiront l’expérience.

Les visiteurs auront accès à un large éventail de jeux sur consoles modernes comme la Nintendo Switch, PS5, et Xbox Series. Parmi les titres phares de cette année, il y a Star Wars Outlaws d’Ubisoft (PEGI 12). Ne manquez pas Super Mario Party Jamboree de Nintendo (PEGI 3). Mon coup de cœur, c’est certainement Totally Spies! Cyber Mission de Microids (PEGI 7).

Rétrogaming : retour vers les origines du jeu vidéo

Les amateurs de jeux éducatifs retrouveront également des partenaires engagés tels que Respect Zone et E-Enfance, présents pour sensibiliser le public à une pratique saine et responsable du jeu vidéo. Le rétrogaming sera à l’honneur avec un espace dédié en partenariat avec MO5, l’association française de préservation du patrimoine numérique. « Cette année, nous célébrons les 30 ans des consoles PlayStation et Saturn, ainsi que les 20 ans de Monster Hunter », a précisé un porte-parole de l’événement. Parents et enfants pourront ensemble explorer les classiques du passé et se plonger dans l’histoire du jeu vidéo.

Je trouve cette programmation riche et variée. Vous l’aurez compris ! La Paris Games Week 2024 s’impose comme l’expérience à vivre en famille durant les vacances. Un véritable voyage entre nostalgie, pédagogie et innovation qui promet de séduire petits et grands amateurs de pop culture et de jeux vidéo.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

