Paris Games Week 2024 : 70 % des Français jouent aux jeux vidéo

À l’approche de la Paris Games Week 2024, le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) dévoile les résultats de son enquête annuelle réalisée avec Médiamétrie. Cette étude met en lumière l’ampleur du jeu vidéo en France, où il s’impose comme une pratique incontournable. 70 % des Français de 10 ans et plus y jouent au moins occasionnellement. Ce chiffre montre ainsi le statut de la France comme nation de joueurs assidus.

Des profils variés au cœur de la communauté vidéoludique

L’égalité hommes-femmes est désormais établie parmi les joueurs, avec une répartition de 51 % d’hommes et 49 % de femmes. Le phénomène touche toutes les générations. 95 % des enfants de 10 à 17 ans pratiquent les jeux vidéo, tandis que 66 % des adultes et 43 % des seniors en font de même. En moyenne, les joueurs ont 39 ans, et plus de la moitié de la population française s’adonne aux jeux vidéo chaque semaine. James Rebours, président du SELL, commente : « 2024 démontre une stabilisation à un niveau très élevé du nombre de joueurs réguliers au sein de la population française. Notre étude permet de déconstruire certaines idées fausses sur ces joueurs engagés. »

Le jeu vidéo, un support de lien social et d’activités culturelles

L’étude met aussi en avant le rôle social croissant des jeux vidéo. Près de 71 % des parents jouent avec leurs enfants. 59 % des joueurs affirment que cette activité favorise la création de lien social. Chez les jeunes, cet aspect est encore plus marqué : plus de 53 % des 10-14 ans se sentent membres d’une communauté de joueurs. Parallèlement, les amateurs de jeux vidéo s’investissent davantage dans la culture et le sport que la moyenne des Français. En effet, 76 % des joueurs pratiquent un sport au moins une fois par mois.

« Le jeu vidéo est de plus en plus plébiscité par les Français comme un formidable outil de sociabilité, » ajoute Rebours. Il affirme : « Le secteur du jeu vidéo repose sur des sous-jacents structurels puissants. Les motivations pour jouer, l’intensité de l’engagement et l’évolution des pratiques démontrent une vraie stabilité et sont autant d’acquis solides pour l’ensemble du secteur. »

Une industrie responsable et en pleine évolution

Les résultats de l’enquête illustrent aussi l’importance de la responsabilité dans les pratiques vidéoludiques. Près de 93 % des parents connaissent les systèmes de contrôle parental, et 41 % les utilisent régulièrement. La classification PEGI continue de guider les achats, avec 69 % des acheteurs sensibles à ce label.

L’image du secteur reste globalement positive. 79 % des Français considèrent que les jeux vidéo sont créés par de véritables artistes et 61 % estiment qu’ils permettent de développer des compétences. L’industrie, en pleine croissance, attire également les jeunes. Il y a plus 38 % des 18-24 ans qui envisagent une carrière dans ce domaine, notamment chez les femmes. L’étude confirme ainsi que le jeu vidéo s’impose comme un pilier de la culture et de la société française. Cela dépasse ainsi les stéréotypes pour devenir une activité populaire et responsable.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

