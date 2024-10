pexar : Partagez vos souvenirs en direct avec ce cadre connecté

Avec le cadre photo numérique pexar, la distance n’est plus un obstacle pour partager des moments précieux. Grâce à ses fonctionnalités connectées, ce produit de Lexar permet de revivre et de partager photos et vidéos en temps réel, où que vous soyez dans le monde.

Une technologie au service de la proximité

Le cadre photo numérique pexar by Lexar va bien au-delà des modèles traditionnels en offrant une manière intuitive et connectée de partager ses souvenirs. Depuis l’application mobile Frameo, disponible sur smartphone, il devient possible d’ajouter ou de modifier des photos à distance, directement depuis son téléphone. Ce cadre connecté se révèle particulièrement utile pour rapprocher les familles dispersées géographiquement, notamment lors d’événements tels que les anniversaires ou les voyages.

J’apprécie aussi la simplicité d’utilisation du cadre pexar, surtout pour les utilisateurs moins à l’aise avec la technologie. Sans manipuler de cartes mémoire ou de clés USB, les grands-parents peuvent recevoir en temps réel des photos de leurs proches, qu’il s’agisse d’enfants ou de petits-enfants, et en profiter pleinement.

Un écran de haute qualité pour des souvenirs éclatants

Doté d’un écran tactile 2K avec une densité de 212 pixels par pouce et une couverture à 100 % du spectre sRGB, le cadre pexar garantit une restitution fidèle des couleurs. Sa luminosité de 400 nits et son traitement antireflet permettent de profiter des photos dans les meilleures conditions, même dans des pièces très éclairées. Ce souci du détail en fait un objet parfait pour garder vivants les souvenirs importants.

Le cadre intègre aussi 32 Go de stockage, pouvant accueillir plus de 40 000 photos. Pour ceux qui souhaitent encore plus d’espace, l’extension jusqu’à 1 To via une carte SD ou un port USB est possible. Le cadre s’adapte ainsi aux besoins de tous, des amateurs de photographie occasionnels aux passionnés qui accumulent des galeries complètes.

Une expérience pensée pour le plaisir de partager

Avec une capacité de connexion allant jusqu’à 512 utilisateurs, le cadre pexar permet à un grand nombre de membres de la famille et amis d’alimenter une galerie commune. « Offrir un moyen simple de partager en direct des moments de vie est un atout essentiel de notre cadre », souligne Lexar.

L’esthétique de l’appareil n’est pas laissée au hasard. Présenté dans une élégante boîte réalisée à partir de matériaux recyclés, le cadre a d’ailleurs reçu une récompense aux French Design Awards. En plus de son design fin et discret, le support magnétique permet une utilisation en mode portrait ou paysage, avec un affichage ajustable automatiquement.

Disponible sur Amazon pour 179,99 €, le cadre bénéficie jusqu’à fin octobre d’une remise de 5 % avec le code « pexarframe ». C’est une belle opportunité pour offrir ou se procurer cet outil de partage idéal, qui peut aussi bien enrichir le quotidien que servir de cadeau lors d’occasions spéciales. Le cadre photo numérique pexar se distingue par son ergonomie et sa capacité à rassembler à distance. Je vous le recommande comme un excellent moyen de maintenir le lien avec vos proches. Vous pouvez aussi ajouter une touche esthétique à votre intérieur.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

