– 50 % avec pCloud Halloween Treat 2024 – 48 h pour en profiter

Halloween approche à grands pas, et cette année, pCloud vous a préparé un traitement qui risque de vous surprendre ! Pas de sorts ni de frayeurs, juste une offre monstrueusement bonne : pCloud Premium 1 To à un prix démentiel ! Profitez de notre cette spéciale pCloud Halloween Treat 2024 et stockez tous vos souvenirs en toute sécurité.

Avez-vous déjà pensé à la quantité de données que vous stockez chaque jour ? Photos de famille, vidéos de vos voyages, documents de travail… Et si tout cela disparaissait en un clic ? Avec pCloud, ce risque disparaît ! Bénéficiez d’une double protection : un cryptage de pointe et une interface utilisateur simplifiée pour gérer vos données en toute sérénité. Plus besoin de vous soucier de perdre vos fichiers, ils sont toujours à portée de main.

Simplifiez votre vie numérique avec pCloud. Stockez, partagez et accédez à vos fichiers où que vous soyez. Et en ce moment, profitez de de l’offre spéciale Halloween : -50% sur le nouveau plan annuel de 1 To !

Mais attention, cette offre est limitée aux 1er et 2 novembre 2024. Ne laissez pas passer cette occasion ! Vos fichiers méritent ce qu’il y a de mieux, et vous aussi !

pCloud Halloween Treat 2024 : simplifiez votre vie numérique

Vous avez besoin de plus d’espace pour vos photos de costumes d’Halloween ? pCloud vous offre la solution idéale ! Avec le plan annuel de 1 To à 69,99 USD au lieu de 83,88 USD, vous aurez tout l’espace nécessaire pour immortaliser vos soirées les plus effrayantes. Offre limitée, ne la manquez pas !

pCloud Premium 1 To : des fonctionnalités pensées pour vous

Avec ce plan, vous avez accès à 1 To de stockage et 1 To de trafic pour vos liens de partage. Que vous partagiez des souvenirs avec vos amis ou stockiez des fichiers de travail, vous êtes couvert. Et attendez, il y a encore mieux :

Partage équitable : Partagez vos fichiers avec qui vous voulez, sans tracas.

: Partagez vos fichiers avec qui vous voulez, sans tracas. Personnalisation des liens de partage : Rendez vos liens uniques en les personnalisant.

: Rendez vos liens uniques en les personnalisant. Historique de la corbeille de 30 jours : Vous avez supprimé un fichier par erreur ? Pas de stress, récupérez-le facilement.

Sécurité des données, une priorité

On ne va pas se mentir, la sécurité des données, c’est un peu le nerf de la guerre de nos jours. On stocke tout sur nos appareils, mais sans les bonnes mesures de sécurité, tout peut s’envoler en un clic. Avec pCloud, fini les inquiétudes.

Grâce à des technologies de chiffrement TLS/SSL, vos données sont en sécurité dès leur transfert. Mais, ce n’est pas tout, pCloud, c’est aussi :

Un partage simplifié

Avoir vos fichiers bien stockés, c’est bien, mais parfois, vous devez les partager. Que ce soit avec des collègues pour un projet ou des amis pour des photos de vacances, pCloud rend tout ça ultra simple. Un lien sécurisé, un clic, et hop ! Vos fichiers sont entre de bonnes mains. Vous pouvez même les protéger par mot de passe. Simple et rapide !

Accès facile, peu importe où vous êtes

Vous êtes en déplacement et vous vous demandez si ce fichier est à la maison ? Pas de panique ! Que ce soit sur PC, Mac ou smartphone, pCloud est là pour vous. Avec pCloud drive, vous n’avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Pensez à un disque dur virtuel qui vous suit partout ! Que vous soyez en réunion ou en train de faire du shopping, vos fichiers sont là, à votre disposition.

Médias et multimédia au bout des doigts

Fan de musique ou de vidéos ? Avec pCloud, c’est un jeu d’enfant ! Un lecteur intégré vous permet d’écouter vos chansons préférées ou de visionner vos vidéos sans les télécharger. Profitez de votre contenu multimédia où que vous soyez, sans tracas.

Sauvegardes automatiques pour votre tranquillité d’esprit

Ne laissez pas le stress de perdre vos souvenirs vous gâcher la vie. pCloud vous permet de sauvegarder automatiquement vos fichiers de Google Drive, Dropbox, et même vos réseaux sociaux comme Facebook et Instagram en quelques clics. Plus de panique si vous perdez votre téléphone ou votre ordinateur !

L’occasion à ne pas manquer

Avec cette offre pCloud Halloween Treat 2024, pCloud vous propose un stockage sécurisé de 1 To à moitié prix.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn