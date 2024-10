PCloud Halloween Secret 2024 : l’offre mystère qui protège vos fichiers à vie !

Vous êtes prêts pour Halloween ? Nous oui, et cette année, pCloud Halloween 2024 vous propose une vente flash secrète qui va faire frissonner vos fichiers… mais dans le bon sens ! Les 28 et 29 octobre 2024, vous pourrez profiter de l’offre pCloud Pass Premium et Family à Vie. Un stockage ultra-sécurisé et simple d’utilisation, sans frais cachés, pour toute la famille !

On le sait tous, gérer ses fichiers, c’est souvent galère. On les éparpille, on les perd, on finit par manquer de place. Pour Halloween, pCloud sort le grand jeu avec une vente flash qui pourrait bien transformer votre manière de gérer vos fichiers.

Pendant 48 heures, les 28 et 29 octobre 2024, vous aurez accès à une offre à ne pas rater : pCloud Pass Premium et Family à Vie à – 50 %. C’est le moment de se préparer à un stockage ultra-sécurisé pour vous et votre famille… pour toujours !

Plus de problèmes de stockage ou de fichiers qui s’éparpillent partout : pCloud, c’est LA solution pour organiser et protéger vos données en toute simplicité.

pCloud Halloween Secret 2024 : simplifiez et sécurisez votre quotidien numérique avec pCloud Pass Premium

Trouver des mots de passe compliqués à chaque nouvelle inscription, c’est pénible. Et si vous pouviez laisser un outil créer des mots de passe robustes pour vous ? C’est exactement ce que fait le générateur de mot de passe de pCloud Pass Premium. En quelques clics, vous obtenez un mot de passe sécurisé, et pCloud s’occupe de le retenir pour vous.

Besoin de partager un mot de passe ou une info importante avec un proche ou un collègue ? Pas de problème avec pCloud Pass Premium. Son partage sécurisé illimité vous permet de transférer en toute sécurité vos informations sensibles à d’autres utilisateurs. Fini les SMS non sécurisés ou les notes de rappel bancales. Tout est chiffré et sécurisé, donc seules les personnes à qui vous faites confiance y ont accès.

Vous avez plusieurs appareils et vous jonglez sans arrêt entre eux ? Avec pCloud Pass Premium, plus de souci. Une seule synchronisation, et hop, tout est à jour partout. Plus besoin de vous demander si tel ou tel appareil a accès à vos informations. Votre vie numérique reste fluide et toujours sous contrôle.

Et ce n’est pas tout !Vous ne vous limitez pas qu’à la gestion de mots de passe. Profitez de toutes les autres fonctionnalités de pCloud : , le stockage sécurisé de vos infos bancaires, la synchronisation automatique entre vos appareils, pCloud drive et même la gestion de notes chiffrées. Tout est pensé pour vous simplifier la vie, en gardant tout bien protégé.

Pass Family : le choix futé pour toute la famille

Avec cette offre, payez une seule fois et profitez d’un stockage sécurisé à vie pour vous et votre famille. Pas de stress de renouvellement d’abonnement, c’est réglé à vie !

Et chacun gère son espace personnel : jusqu’à 5 membres peuvent profiter de leur propre espace de stockage sans se marcher sur les pieds.

Facile à gérer : Vous pouvez ajuster le volume de stockage de chaque membre comme bon vous semble.

de chaque membre comme bon vous semble. Pratique et sécurisé : Un espace de stockage dédié pour chaque membre de la famille.

pour chaque membre de la famille. Stockage automatique et synchronisé : toutes vos photos, vidéos, et documents sont accessibles partout, tout le temps.

Profitez de cette offre avant qu’il ne soit trop tard !

Ne ratez pas l’offre pCloud Halloween 2024 ! C’est l’occasion ou jamais de protéger vos fichiers à vie pour vous et toute la famille avec une belle réduction de 50 %.

