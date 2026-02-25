Netflix dévoile les premières images de son Orgueil et Préjugés ! Jane Austen version 2026 ?

C’est nouveau, Netflix a dévoilé les premières images de sa nouvelle adaptation 2026 d’Orgueil et Préjugés, et le casting semble normal cette fois. Emma Corrin incarnera une Elizabeth Bennet un peu timide. Tandis que Jack Lowden campera un Mr Darcy au regard strict, faisant son entrée à cheval dans un teaser qui promet un drame romantique somptueux.

Signée Dolly Alderton et réalisée par Euros Lyn, cette série en six épisodes entend « inspirer une nouvelle génération » tout en restant fidèle au chef-d’œuvre de Jane Austen. Rendez-vous à l’automne pour ces retrouvailles.

Orgueil et Préjugés version Netflix : Elizabeth et Mr. Darcy remettent le couvert

Netflix s’attaque à un monument de la littérature romantique. Après des décennies d’adaptations plus ou moins fidèles, la plateforme dévoile une nouvelle adaptation d’Orgueil et Préjugés. Cela sera sous forme de mini-série de six épisodes. Et le casting est à la hauteur de l’enjeu. Emma Corrin (The Crown) incarnera Elizabeth Bennet. Tandis que Jack Lowden prêtera ses traits (et ses cheveux roux, comme il le précise lui-même) à l’énigmatique Mr. Darcy. La bande-annonce, déjà disponible, mise tout sur l’alchimie silencieuse entre les deux protagonistes.

Qui compose la galerie de personnages ?

La famille Bennet s’enrichit de talents prestigieux. Olivia Colman (oscarisée pour La Favorite) et Rufus Sewell rejoignent la distribution. Ils seront aux côtés de Freya Mavor, Rhea Norwood, Hopey Parish et Hollie Avery. Un joli clin d’œil : Colman et Corrin se retrouvent après avoir partagé l’affiche dans la saison 4 de The Crown, où elles incarnaient respectivement la reine Elizabeth et la princesse Diana.

Les autres rôles clés sont également bien pourvus : Jamie Demetriou en Mr. Collins, Daryl McCormack en Mr. Bingley, Louis Partridge en Wickham, Siena Kelly en Caroline Bingley, et Fiona Shaw (la tante de Harry Potter) en Lady Catherine de Bourg. Du lourd.

En quoi cette version sera-t-elle différente ?

Dolly Alderton, scénariste et productrice exécutive, promet une adaptation « fidèle et classique » tout en cherchant des « façons fraîches » de raconter cette histoire mille fois vue. Le teaser, qui mise sur l’absence de dialogues et la nature environnante, semble pencher pour un Mr. Darcy au charme princier. Jack Lowden, lui, ironise sur son atout majeur : « Mon Darcy aura les cheveux roux. C’est l’une des dernières barrières à faire tomber. »

Côté Elizabeth, on ne sait pas encore si Corrin penchera vers l’interprétation intellectuelle de Jennifer Ehle (1995). Mais n’oublions pas l’énergie moderne de Keira Knightley (2005). Le mystère reste entier.

Quel est le précédent d’adaptation chez Netflix ?

Ce n’est pas la première incursion de Netflix dans l’univers de Jane Austen. En 2022, Persuasion avec Dakota Johnson et Cosmo Jarvis avait divisé critiques et public. Trop moderne, pas assez fidèle ? Le studio semble avoir retenu la leçon et mise cette fois sur une approche plus classique.

Quand pourra-t-on voir cette nouvelle version ?

La mini-série sera diffusée à l’automne 2026. En attendant, le teaser nous laisse sur notre faim (et c’est peut-être mieux ainsi). Une bande-annonce plus complète devrait arriver dans les prochains mois pour nous en dire plus sur cette énième, mais toujours attendue, rencontre entre Elizabeth Bennet et Mr. Darcy.

