Les acteurs aux visages royaux de la saison 6 de ‘The Crown’

De nouveaux personnages s’ajoutent aux nouveaux visages de la dernière saison de la saga de la royauté britannique. Nous voilà donc avec une nouvelle brochette d’acteurs, pour cette saison 6 de « The Crown » sur Netflix.

Jusqu’à présent, la série a retracé cinq décennies de l’histoire de la monarchie. Depuis l’union de la reine Élisabeth et du prince Philip en 1947, jusqu’au divorce hautement publicisé entre la princesse Diana et le prince Charles.

La sixième saison de « The Crown », lancée en deux parties, la première le 16 novembre et la seconde le 14 décembre, promet de susciter des débats, revisitant des évènements qui restent vivaces dans l’esprit du public. S’étendant de 1997 aux années 2000, cette ultime saison va revisiter des moments clés. Nous y verrons notamment le décès de Diana, les premiers émois universitaires entre le prince William et Kate Middleton, et potentiellement, nous murmure-t-on, une autre union royale.

Voici une mise en lumière des acteurs de « The Crown » qui représentent la royauté britannique dans cette saison 6, plus contemporaine, de la chronique.

Elizabeth Debicki dans le rôle de la princesse Diana

La saison cinq s’est conclue dans l’ombre du drame imminent de la disparition de Diana. Dans la saison 6, Elizabeth Debicki incarne les dernières heures de la princesse. Cela inclut, bien évidemment, l’angoissante traque des paparazzis qui a mené à son tragique accident de la route. Debicki a exprimé récemment combien il était éprouvant de reconstituer ces poursuites terrifiantes, soulignant la sensation d’étouffement et l’horreur d’être assailli par une foule exigeante et bruyante.

Dominic West dans le rôle du prince Charles

Selon l’acteur, les derniers épisodes de la saison 6 de « The Crown » représentent une période extrêmement difficile dans la vie du prince Charles. Elle le montre confronté à la perte de Diana et aux défis de partager cette douloureuse nouvelle avec ses fils, tout en les soutenant dans leur deuil. La série semble également évoquer des moments plus heureux de sa vie, notamment son mariage en 2005 avec Camilla Parker Bowles.

Imelda Staunton dans le rôle de la reine Élisabeth II

Imelda Staunton prend la relève de Claire Foy et Olivia Colman pour incarner la Reine dans la série Netflix, devenant ainsi la troisième actrice à endosser ce rôle. La saison six mettra en scène de nouveaux défis pour le personnage, notamment en 2002, où, cinq ans seulement après le décès de Diana, qui avait suscité une réponse controversée de la part de la monarchie, la Reine a dû faire face à la perte de deux des personnes les plus proches d’elle : sa sœur, la princesse Margaret et la Reine mère.

Meg Bellamy et Ed McVey dans les rôles de Kate Middleton et du prince William

Pour rappel, la saison quatre avait revisité les débuts difficiles de la relation entre le prince Charles et Diana, mettant en évidence la pression ressentie par Charles pour choisir une épouse convenable et celle subie par Diana pour s’adapter rapidement à un rôle public.

La dynamique au début de la romance entre le prince William et Kate Middleton à l’Université de St. Andrews promet d’être tout aussi captivante, avec Ed McVey et Meg Bellamy incarnant respectivement l’héritier de la couronne et sa future épouse.

Luther Ford dans le rôle du prince Harry

Bien que Harry soit une figure médiatique de premier plan dans la réalité, son personnage, interprété par l’acteur Luther Ford, occupe un rôle secondaire dans la saison 6 de « The Crown ». Peter Morgan, le créateur de la série, a indiqué que le personnage de Harry est principalement développé à travers sa relation avec William. Morgan a vraisemblablement limité le récit autour de Harry, tout comme celui du prince Andrew, du fait que ni l’un ni l’autre ne sont des successeurs directs au trône.

Jonathan Pryce dans le rôle du prince Philip

Suite au décès tragique de la princesse Diana, le prince Philip a joué un rôle de soutien crucial pour ses petits-fils, le prince William et le prince Harry, dans leur processus de deuil. C’est lui qui a encouragé les jeunes princes à prendre part à la procession funèbre, en marchant derrière le cercueil de leur mère depuis le palais de Kensington jusqu’à l’abbaye de Westminster. En leur affirmant qu’il les accompagnerait dans cette marche, il a fourni un appui moral important.

Claudia Harrison dans le rôle de la princesse royale Anne

La princesse Anne s’est révélée être l’étoile inattendue de la saison trois grâces à ses répliques piquantes et ses interventions directes. Cependant, étant donné l’abondance d’intrigues royales à développer, il se peut qu’elle reste un personnage secondaire dans cette saison, sauf si Morgan choisit de se pencher sur un épisode moins connu de son histoire. En effet, en 2002, Anne a marqué l’histoire de la famille royale en devenant le premier de ses membres à être reconnu coupable d’une infraction, après avoir admis ne pas avoir contrôlé son chien qui avait mordu deux enfants.

Olivia Williams dans le rôle de Camilla Parker Bowles

Avec l’affaire « Tampongate » derrière elle, Camilla Parker Bowles s’oriente vers des événements plus légers dans la nouvelle saison de « The Crown ». Un exemple est la célébration d’une fête d’anniversaire extravagante sur le thème ‘Nuits arabes’ organisée par le prince Charles en 1997, animée par un groupe disco typique des années 70 — un événement où Olivia Williams, qui incarne Camilla, a suggéré que son personnage se laisserait aller à une danse gauchement charmante. La décennie 2000 a marqué le début très attendu de Camilla Parker Bowles sous les feux de la rampe publique, apparaissant officiellement au bras du prince Charles en 1999 et devenant sa femme en 2005.

Lesley Manville dans le rôle de la princesse Margaret

La fastueuse monarchie affronte un épilogue mélancolique dans les dernières livraisons de la série, qui mettront en avant le déclin rapide de la santé de Margaret. Manville, qui a repris son rôle de Margaret pour la cinquième saison, a partagé ses réflexions sur les défis uniques rencontrés par une femme confrontée à la perte de son statut éblouissant, surtout après avoir longtemps été sous le feu des projecteurs. Gérer cette transition aurait été, selon elle, une épreuve particulièrement ardue.

Marcia Warren dans le rôle de la Reine Mère

La Reine Mère a traversé l’histoire de quatre générations royales avant de s’éteindre en 2002, à l’âge vénérable de 101 ans, devenant ainsi la doyenne de la monarchie britannique de son temps. Dans la série, elle est souvent perçue comme une bouffée d’air frais face à la rigueur et au formalisme de la cour royale, étant l’une des rares figures qui ose tenir tête à la reine avec assurance.

Khalid Abdalla dans le rôle de Dodi Fayed

La cinquième saison a introduit le personnage de Dodi Fayed, fils séducteur du milliardaire Mohamed Al Fayed, amorçant une relation avec la princesse Diana qui aurait été encouragée par son père. La saison 6 de « The Crown » mettra en scène les derniers instants partagés par les acteurs Debicki et Abdalla, aka Diana et Dodi, ainsi que l’étonnante dynamique de leur relation.

Matilda Broadbridge dans le rôle de Pippa Middleton

Pippa Middleton, la sœur benjamine de Kate, devrait jouer un rôle clé de soutien pour sa sœur aînée, qui se retrouve sous les feux de la rampe et soumise à une pression intense en tant que partenaire de l’une des personnalités les plus en vue de la planète.

Bertie Carvel dans le rôle de Tony Blair

Tony Blair, ayant servi en tant que dixième Premier ministre sous le règne d’Élisabeth II, est un personnage récurrent dans l’œuvre de Peter Morgan. Le créateur de« The Crown » a déjà dépeint Blair dans plusieurs productions antérieures, telles que le drame télévisé « The Queen » de 2003, le film « The Queen » de 2006 et « The Special Relationship » de 2010. Morgan, primé aux Emmy Awards, a acquis une telle maîtrise dans l’écriture des répliques de Blair.