Prestige 13 AI+ : un pc en édition limitée MSI inspiré du Japon

MSI dévoile le Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition, un ordinateur portable d’exception qui fusionne intelligence artificielle et art japonais traditionnel. Un modèle rare, pensé pour les créatifs et les passionnés de design.

Avec le Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition, MSI dépasse la simple performance technique pour célébrer la rencontre entre innovation et artisanat. Ce modèle en édition limitée ne se contente pas de séduire par sa légèreté et sa puissance : il revendique une véritable identité culturelle. Avec la maison japonaise Okadaya, le constructeur signe un objet d’art numérique où chaque exemplaire devient une pièce unique. Plus qu’un ordinateur, c’est une déclaration d’intention.

Quand la tradition japonaise rencontre la technologie moderne

Le Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition ne se contente pas d’être un concentré d’innovation. Il se distingue par une démarche artistique inédite. Fruit d’une collaboration entre MSI et la maison japonaise Okadaya, spécialiste de la laque Yamanaka depuis quatre siècles, chaque exemplaire rend hommage à la célèbre Grande Vague de Kanagawa.

Les artisans ont appliqué la technique du maki-e, qui consiste à saupoudrer de la poudre d’or sur la laque encore humide. Résultat : un châssis supérieur unique, où chaque reflets diffère selon la lumière. Le numéro de série gravé au laser sur la base du PC souligne l’idée d’exclusivité. C’est un geste presque horloger dans l’univers des machines.

Une machine d’exception taillée pour la création

Sous cette surface artistique se cache un monstre de performance. Le Prestige 13 AI+ embarque un processeur qui peut aller jusqu’à l’Intel Core Ultra 9 288V, doté d’un NPU capable d’atteindre 120 TOPS d’opérations d’intelligence artificielle. Ce cœur de puissance permet d’exploiter les dernières fonctions IA intégrées à Windows 11.

Il est tout de même contenu dans un châssis ultraléger de 990 grammes. Son écran OLED 2,8K de 13,3 pouces, certifié VESA DisplayHDR True Black 500, offre une précision colorimétrique à 100 % DCI-P3, idéale pour les créatifs exigeants. L’autonomie, estimée à 24 heures, achève de convaincre les professionnels nomades qui veulent conjuguer mobilité et endurance.

Le luxe de la rareté et du raffinement

Chaque détail a été pensé pour prolonger cette impression de raffinement. Le clavier à rétroéclairage doré, la touche Copilot dédiée à l’IA, ou encore la pochette assortie témoignent d’un soin rare dans cette gamme. Côté sécurité, MSI n’a rien laissé au hasard : module dTPM 2.0, lecteur d’empreintes, cache webcam et compatibilité Microsoft Pluton renforcent la fiabilité de l’ensemble.

L’audio, signé DTS, et la connectivité Wi-Fi 7 parachèvent un profil complet. Disponible dès à présent à la Fnac et chez LDLC, le Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition est proposé à partir de 2 099,99 €. Plus qu’un ordinateur, il incarne une philosophie : celle d’un futur où la haute technologie se pare des atours du geste artisanal.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

