5 choses à savoir sur Baroque Works avant de voir One Piece saison 2 sur Netflix

Plongez dans les coulisses du plus grand syndicat criminel des mers ! Avant le retour fracassant de One Piece saison 2 sur Netflix, il est temps de percer les secrets de Baroque Works.

Derrière les numéros de code et les duos improbables se cache une organisation aussi mystérieuse que redoutable. Prêt à décrypter ses agents, ses ambitions et son vrai visage ? Voici cinq clés indispensables pour ne pas naviguer en eaux troubles dès le premier épisode.

Baroque Works dans One Piece Saison 2 : tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau cauchemar de Luffy

La saison 1 live-action de One Piece sur Netflix nous a présenté une galerie de pirates coriaces, du fourbe Kuro à la brute Arlong. Mais au détour d’un dialogue, un nom a été glissé comme une promesse menaçante : Baroque Works. Cette organisation mystérieuse, évoquée bien plus tôt que dans le manga original, est confirmée comme la grande antagoniste de la saison 2 qui arrive en mars 2026. Les premières images nous ont déjà dévoilé Miss Wednesday et Miss All Sunday. Luffy et son équipage s’apprêtent à affronter une menace d’une toute autre envergure.

Qui se cache derrière le nom de code « Mr. 0 » ?

Oubliez les simples pirates assoiffés de trésor. Baroque Works est un syndicat du crime aux ambitions bien plus vastes, opérant sur la Route de tous les Périls. À sa tête se trouve un homme aussi puissant que mystérieux : Crocodile, alias « Mr. 0 ». Interprété par Joe Manganiello.

C’est un dangereux utilisateur de Fruit du Démon est un Seigneur Pirate dont la prime (81 millions de berries) réduit celle d’Arlong à de la menue monnaie. Son objectif ? Rien de moins que la prise de contrôle du royaume d’Alabasta. La particularité de son organisation ?… Vous verrez bien ! La plupart de ses membres ignorent totalement l’identité de leur patron et les vrais desseins du syndicat.

Pourquoi cette menace est-elle plus grande que jamais ?

Contrairement à la saison 1, qui multipliait les antagonismes épisodiques, Baroque Works va offrir une menace structurée et continue. Luffy et l’équipage du chapeau de paille vont devoir remonter toute une chaîne hiérarchique. Ils devront faire face à des agents de terrain comme Mr. 5 jusqu’au sommet. Le combat contre Crocodile représente un défi d’une toute autre ampleur. Cela ne signifie pas que tous les méchants de la saison seront sous sa coupe. Le détestable Wapol, rencontré sur l’île de Drum, en est la preuve. Mais l’organisation fournira la trame narrative principale, promettant une escalade palpitante.

Quels visages porteront les agents secrets ?

Plusieurs membres emblématiques ont déjà été dévoilés ! Derrière le pseudonyme de Miss Wednesday se cache la princesse Nefertari Vivi (Charithra Chandran), une alliée cruciale. Miss All Sunday n’est autre que Nico Robin (Lera Abova), une archéologue aux pouvoirs énigmatiques.

Le casting inclut aussi des antagonistes hauts en couleur comme Mr. 3 (David Dastmalchian), le génial mais cruel manipulateur de cire, ou Miss Valentine (Jazzara Jaslyn), capable de modifier son poids. Chaque duo d’agents (un « Mr. » et une « Miss ») apportera son lot de défis uniques et de combats spectaculaires.

En quoi ce gang va-t-il changer les règles du jeu ?

Baroque Works va transformer la série sur deux plans. Premièrement, l’explosion des Fruits du Démon ! Alors que seul Buggy en utilisait un en saison 1, la plupart des officiers supérieurs de Crocodile possèdent des pouvoirs surnaturels. Cela va des bougies vivantes aux explosions nasales.

Visuellement, ce sera un festival. Deuxièmement, l’intrigue gagnera en profondeur et en mystère. L’organisation est liée aux armes anciennes, aux Ponéglyphes et à l’Histoire oubliée du monde. Son introduction ouvre la porte à des enjeux bien plus vastes que la simple chasse au trésor.

La saison 2 marquera-t-elle le début et la fin de Baroque Works ?

Baroque Works commence mais ne fini pas à cet arc ! Et c’est peut-être la révélation la plus excitante. Comme l’a confirmé Eiichiro Oda lui-même, l’arc d’Alabasta – où se joue l’apogée du conflit avec Crocodile – ne sera pas adapté dans cette saison 2. Celle-ci couvrira Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden et l’île de Drum. Baroque Works posera donc ses pièces sur l’échiquier, mais son conclave final est repoussé à une saison 3 hypothétique.

Cela laisse tout le temps à Netflix de développer cette menace, d’approfondir ses agents et de construire une confrontation ultime qui s’annonce déjà historique. Les Straw Hats viennent de quitter la cour des petits, et la Route de tous les Périls ne leur fera aucun cadeau.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn