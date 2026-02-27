One Piece Saison 2 : Netflix prépare une fin dramatique qui va briser le cœur des fans

L’attente est presque finie pour les fans du live-action de One Piece, car la saison 2 arrive bientôt sur Netflix. Alors que ce retour approche à grands pas, les créateurs confirment déjà la fin de saison… Et ils préparent aussi le terrain pour la suite !

Depuis le succès retentissant de la première saison en 2023, les spectateurs du monde entier guettent le retour des pirates. Presque trois ans plus tard, le live-action de One Piece s’apprête enfin à revenir avec une saison 2. Mais jusqu’où cette nouvelle aventure nous emmènera-t-elle exactement ?

Où s’achèvera exactement cette nouvelle saison ?

On sait maintenant que la saison 2 s’achèvera à la fin de l’arc du Royaume de Drum. Joe Tracz, showrunner de l’adaptation, l’a confirmé dans une interview pour SFX Magazine. Cette révélation peut sembler technique pour les non-initiés, mais elle possède une signification narrative profonde.

En fait, cet arc représente un gros point émotionnel dans la saga Alabasta. C’est là que la saison 2 de One Piece sur Netflix va présenter des personnages importants. Et en même temps, l’arc prépare le terrain pour les conflits à venir. Tracz ne cache pas son émotion : « C’est à la fois visuellement spectaculaire et émotionnellement déchirant », confie-t-il. Il nous réserve ainsi une conclusion qui « bouge » à chaque visionnage.

Qu’est-ce que cela signifie pour les fans du manga ?

Pour les lecteurs assidus du manga d’Eiichiro Oda, cette information est rassurante. Cela signifie surtout que l’adaptation respecte le rythme narratif original sans précipiter les événements. Qui plus est, la nouvelle saison couvrira approximativement jusqu’au chapitre 155. Ceci inclut des moments forts comme l’introduction tragique de Laboon, les manigances de Mr. 3, et une confrontation mortelle pour Nami.

Un petit détail pourrait cependant en décevoir certains. La bataille finale contre Baroque Works, cœur palpitant de la saga Alabasta, est reportée à la prochaine saison. Si la saison 2 de One Piece sort en mars sur Netflix, la saison 3 est déjà en tournage au Cap. Les spectateurs peuvent toutefois espérer voir apparaître des favoris avant la fin des épisodes. Je parle bien sûr de personnages comme Karoo et les Dugongs Kung-Fu.

Le live-action de One Piece sur Netflix tiendra-t-il sur la durée ?

Les fans se posent des questions par rapport à cette ambition de longévité. Netflix a en fait des espoirs optimistes évoquant une série de 12 saisons pour couvrir l’intégralité du manga. Cela dit, le défi technique et humain est colossal.

On s’interroge notamment sur les acteurs de la série. Comment pourront-ils incarner des personnages qui ne vieillissent pas dans le manga alors qu’eux-mêmes grandissent naturellement ? Certes, des personnages comme Chopper (Mikaela Hoover via CGI) ou Brook, Franky et Jinbe proposent des solutions techniques. Néanmoins, le « dévieillissement » des acteurs principaux a ses limites.

🚨 OFFICIAL – One Piece live action season 2 ends with Drum Island Arc. Showrunner Joe Tracz confirms emotional finale adapting up to chapter 155. Sets up Alabasta for season 3 now filming in Cape Town. Premiers March 10 on Netflix. ☠️🌊 pic.twitter.com/mQkiy80Wqy — ANIME HQ (@ff_dost12027) February 24, 2026

La série devra encore remonter bien des défis

Pour l’instant, cette préoccupation reste lointaine alors que la production accélère frénétiquement. Ainsi, après Alabasta dans la saison 2 de One Piece sur Netflix, Skypiea représentera le prochain défi monumental. Viendront ensuite les arcs Water 7 et Enies Lobby qui raviront les fans de Franky et Robin.

Des moments aussi épiques qu’Impel Down et Marineford se profilent également à l’horizon. Et n’oublions pas l’arc Wano, cet arc titanesque qui semble encore « une fantaisie lointaine » selon les propres termes de l’analyse.

Somme toute, la série dispose actuellement d’une énergie considérable. On devra néanmoins observer si cette dynamique se maintient après le lancement de la saison 2 de One Piece sur Netflix. Nous devrons également attendre la confirmation des saisons suivantes. En tout cas, le Grand Line n’a jamais semblé aussi proche.

