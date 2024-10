Offres Prime Big Deal : Passez à la maison intelligente avec tado° X

Profitez des Prime Big Deal Days avec des réductions incroyables sur la gamme tado° X. Obtenez jusqu’à 50 % de réduction sur des produits de chauffage intelligent pour faire des économies d’énergie dès maintenant. Nous avons trouvé ces offres exceptionnelles et vous les partageons, car elles méritent vraiment d’être découvertes.

Pourquoi choisir tado° X pour vos besoins de chauffage ?

Les produits tado° X ne se contentent pas de réguler la température, ils transforment la façon dont vous chauffez votre maison. Vous êtes constamment confronté à des hausses de prix de l’énergie ? Avec tado° X, vous pouvez reprendre le contrôle. Ce n’est pas seulement une solution intelligente, c’est aussi un moyen de réduire vos factures dès aujourd’hui. Grâce à des fonctionnalités de pointe comme la géolocalisation, la détection des fenêtres ouvertes et l’adaptation aux conditions météorologiques, tado° X vous garantit une gestion optimale de la chaleur. Il augmente votre confort. Profitez de ces réductions exclusives pendant les Prime Big Deal Days ! Tado° X est à portée de main avec des prix réduits jusqu’à 50 %. C’est le moment idéal pour investir dans une maison plus intelligente.

Les produits phares de tado° X : Réductions à saisir maintenant

Kit de démarrage Thermostat Intelligent X à 99,99 € – 50 % de réduction

Passez à un contrôle intelligent de votre chauffage avec ce kit de démarrage, maintenant à moitié prix. Le Thermostat Intelligent X remplace facilement les systèmes traditionnels pour gérer efficacement votre chaudière ou votre chauffage au sol. Ce produit phare est non seulement facile à installer, mais il offre aussi un contrôle pièce par pièce pour une meilleure efficacité. Ce kit est compatible avec les interfaces relais (on/off mécanique) et Opentherm (numérique). Ne ratez pas cette offre exclusive pour seulement 99,99 €, contre 199,99 € habituellement. Profitez-en maintenant pour un confort optimal à un prix imbattable !

Pack Trio Têtes Thermostatiques Intelligentes X à 149,99 € – 45 % de réduction

Équipez toute votre maison avec ce pack de trois Têtes Thermostatiques Intelligentes, conçu pour vous offrir un contrôle pièce par pièce. Ce modèle innovant est doté d’un écran tactile haute résolution et est facilement rechargeable via USB-C. Plus besoin de changer les piles ! Ce pack vous permet de transformer votre chauffage en un système intelligent, le tout pour seulement 149,99 €, au lieu de 274,99 €. Une économie significative pour un confort optimal et des factures réduites !

Contrôle Connecté de la Climatisation V3+ à 59,99 € – 48 % de réduction

Pourquoi ne pas rendre aussi intelligente votre climatisation ? Le Contrôle Connecté de la Climatisation V3+ permet de gérer efficacement la température de votre maison et de réaliser des économies d’énergie. Grâce à la détection automatique de présence, ce dispositif vous permet de refroidir ou chauffer votre intérieur uniquement lorsque nécessaire. Offre à ne pas manquer à seulement 59,99 €, contre 114,99 €. Gardez le contrôle sur vos économies tout au long de l’année !

Ces promotions tado° X sont limitées dans le temps et accessibles uniquement durant les Prime Big Deal Days. Nous vous encourageons vivement à en profiter rapidement pour bénéficier d’une maison plus intelligente, plus économe et plus confortable. Avec tado° X, vous ne vous contentez pas d’investir dans des produits, vous investissez dans un mode de vie durable. N’attendez pas ! Ces offres ne sont disponibles que pour une durée limitée et méritent toute votre attention. Faites le choix de l’intelligence avec tado° X et commencez à économiser dès aujourd’hui.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

