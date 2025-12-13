MSI : les meilleures promos PC portables de décembre !

L’hiver approche, et c’est le moment parfait pour renouveler son équipement informatique.

Depuis le 1er jusqu’au 31 décembre 2025, MSI lance ses Offres d’Hiver avec jusqu’à 30 % de réduction sur une large gamme de PC portables. Que vous soyez étudiant, créateur ou gamer, c’est l’occasion rêvée de démarrer l’année avec une machine puissante.

Performances de dernière génération

Les nouvelles générations de processeurs et de cartes graphiques représentent un véritable bond technologique. Elles offrent davantage de puissance, une efficacité énergétique accrue et des capacités graphiques optimisées. Pour les utilisateurs exigeants, cela se traduit par une fluidité renforcée dans les jeux et une exécution multitâche plus rapide. La créativité est également décuplée, que ce soit pour le travail ou les loisirs numériques.

Des modèles puissants, des remises significatives

MSI propose une sélection variée de modèles en promotion, adaptés à tous les besoins. Le Vector 16 HX AI, pensé pour ceux qui visent la performance ultime, est proposé à 2 699,99 € au lieu de 3 299,99 € sur le site de la Fnac. De son côté, le Crosshair 18 HX AI offre à la fois accessibilité et puissance. Son tarif est de 2 099,99 € au lieu de 2 699,99 € chez Boulanger.

Le VenturePro 15, idéal pour les utilisateurs nomades en quête de performance, est affiché à 1 149,99 € au lieu de 1 599,99 €. Les prix peuvent varier selon les distributeurs. Une chose est sûre : la fin d’année est le moment idéal pour investir dans un PC portable MSI dernière génération.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

