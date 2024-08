Umbrella Academy : pourquoi Numéro Cinq n’a pas de nom

Après cette fin explosive, découvrez l'un des sombres secrets qui entoure Numéro Cinq dans Umbrella Academy. Fans inconditionnels, voici une vérité qui ravivera votre amour pour cette série Netflix !

Vous l'aurez sûrement remarqué, chaque membre de la fratrie Hargreeves est doté d'un prénom et d'un numéro à une exception près. Du début jusqu'à la fin de la série, Numéro Cinq est le seul à ne pas avoir de prénom. Ce choix narratif soulève de nombreuses questions, d'autant plus que dans les bandes dessinées, il est simplement surnommé « Le Garçon ».

Ce détail, loin d'être anodin, est en réalité révélateur de la personnalité et du parcours de Cinq, le plus vieux et le plus mature de la fratrie. Pourquoi Numéro Cinq n'a pas de prénom dans Umbrella Academy, l'une des séries phares de Netflix ? Voici ce que vous devez savoir sur ce personnage antisocial mais qui reste très protecteur envers les siens !

La série Umbrella Academy est sur Netflix À cause de la chronologie des médias, le catalogue proposé par Netflix en France reste limité par rapport à l'étranger. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez au catalogue Netflix du pays choisi. Essayer NordVPN gratuitement

Numéro Cinq : un destin marqué par l'absence

L'explication de l'absence de prénom pour Numéro Cinq trouve ses racines dans la série elle-même. Dans les comics, la mère androïde des enfants, Grace, est celle qui attribue des prénoms aux membres de l'Académie. Sauf que pendant qu'elle attribuait les prénoms de ses enfants, Numéro Cinq manquait à l'appel.

Impatient d'exploiter ses pouvoirs de manipulation du temps, il s'était aventuré dans un futur apocalyptique où il était coincé pendant des décennies. Ce saut dans le temps, bien qu'accidentel, l'a séparé des siens. Raison pour laquelle il n'a jamais reçu de prénom. Un message fort que la série veut transmettre, notamment dans l'acceptation de la transidentité d'Elliot Paige.

Numéro Cinq la machine à tuer de Umbrella Academy

Outre le fait d'avoir été bloqué dans une faille temporelle, Numéro Cinq voit également son personnage évolué différemment. Il endosse maintenant le rôle d'assassin pour la Commission. Cette organisation, qui contrôle et manipule les lignes temporelles, a recruté Cinq après son saut dans le futur. Elle en a fait un tueur sans pitié. Sa formation rigide et son rôle d'assassin ont peu à peu érodé son humanité. Contrairement à ses frères et sœurs, il n'a connu que la violence et la survie.

Une déconnexion de l'esprit familial occasionné par l'absence

Même lorsqu'il retrouve sa famille, Cinq conserve un certain détachement par rapport aux conventions humaines, y compris l'importance d'un prénom. Dans une interview, Aidan Gallagher, l'acteur qui interprète Cinq, a même expliqué que son personnage rejette l'idée d'avoir un autre nom que son numéro. Pour lui, ces aspects de la vie humaine sont tout simplement insignifiants. Son objectif reste de maintenir un certain équilibre et de protéger sa famille, mais toujours avec une distance émotionnelle marquée.

Une décision fidèle aux comics

Number Five has arrived. It's The Umbrella Academy premiere! 🖤☂️ pic.twitter.com/4sygKK7PaT — Netflix (@netflix) August 6, 2024

Si Numéro Cinq n'a pas eu de prénom jusqu'à la fin de Umbrella Academy c'est tout simplement pour rester fidèle à la bande dessinée originale. Au cours d'un entretien avec Netflix, créateurs de la série, Steve Blackman et Gerard Way, ont expliqué que malgré les spéculations sur un possible prénom pour Cinq, leur choix était délibéré.

Way a même plaisanté en disant que si on proposait à Cinq un prénom, il aurait sûrement répondu « Va te faire foutre ! ». Bien que ce soit une plaisanterie, cette réponse souligne le détachement de ce personnage vis-à-vis des conventions humaines. En choisissant de conserver uniquement son numéro, ce sexagénaire piégé dans le corps d'un ado renonce à une partie de son humanité. Ainsi, il peut rester fidèle à sa mission principale : protéger le tissu même de l'espace-temps, peu importe le prix à payer.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.