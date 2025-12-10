Nintendo vend la bande-son de Metroid Prime 4 à part, et elle coûte cher !

À défaut de nouvelles du jeu, Nintendo nous sert sa bande-son ! Alors que Metroid Prime 4 se fait encore désirer, le géant japonais a décidé de commercialiser sa musique séparément.

Mais attention au choc cosmique sur l’étiquette prix : cette OST officielle affiche un tarif proche de celui d’un jeu indépendant complet. Un move audacieux qui laisse les fans dubitatifs : paye-t-on l’attente en sus des notes ? L’univers de Samus n’a décidément pas fini de nous surprendre.

Metroid Prime 4 : une bande-son cloîtrée derrière un mur payant

L’attente fut longue, mais Metroid Prime 4 : Beyond est enfin là. Dix ans après son annonce, la chasseuse de primes Samus Aran explore la planète désolée de Viewros dans cette suite très attendue. Le jeu introduit une nouvelle zone « open-world », le désert de Solvalei, que les joueurs peuvent traverser à bord de la moto Vi-O-La.

Cependant, cette nouveauté est déjà au cœur d’une polémique enflammée. Non seulement cet espace immense est critiqué pour son sentiment de vide, mais sa bande-son ambient minimaliste déçoit. Et pour changer cette musique ? Il faut sortir le portefeuille.

L’Amiibo controversé : la clé musicale à 20$ (17,20 euros)

Le hic, dévoilé par le youtubeur Luke Stephens, réside dans une statuette Amiibo. La figurine Samus Aran, vendue 16,99 livres (environ 20 dollars) sur la boutique Nintendo, promet dans sa description une fonction bien précise : « Lorsque vous la touchez, vous pouvez maintenant changer la musique de fond lorsque vous conduisez la Vi-O-La dans Solvalei ».

En clair, une simple option de personnalisation audio est verrouillée derrière un achat physique supplémentaire. Une pratique qui a instantanément mis le feu aux poudres dans la communauté.

La colère des fans : « c’est complètement fou ! »

La réaction des joueurs sur les réseaux sociaux ne s’est pas fait attendre. « Ils ont enfermé de la MUSIQUE derrière un paywall de 30 dollars… Est-ce que je rate quelque chose qui rendrait cela moins insensé ? », s’insurge un joueur sur X. Sur Reddit, un fan déplore : «

C’est stupide, ce serait acceptable si Sol Valley avait un thème, mais on dirait juste de l’ambiance basique. » Un autre regrette le retour de cette stratégie : « Je déteste quand Nintendo verrouille des fonctionnalités utiles derrière des Amiibo. Je pensais qu’ils avaient compris que c’était une mauvaise idée. »

Une sortie en demi-teinte malgré les cadeaux

Pour accompagner le lancement, Nintendo offre malgré tout un geste aux fans de la bande-son. Sept titres du jeu, dont le « Thème principal », « Fury Green » ou « Vi-O-La », sont disponibles en écoute sur sa plateforme de streaming musical, Nintendo Music, pour les abonnés Nintendo Switch Online. Une « sortie spéciale » qui fait pâle figure face à la polémique de l’Amiibo.

Cette controverse vient s’ajouter à d’autres critiques formulées avant la sortie, notamment concernant l’ajout de nouveaux PNJ jugés irritants. Alors que Metroid Prime 4 devait être un grand retour, cette stratégie commerciale concernant un élément aussi fondamental que la musique laisse un goût amer aux joueurs, rappelant des pratiques que beaucoup espéraient révolues. L’aventure de Samus sur Viewros est donc lancée, mais son paysage sonore, lui, a un prix.

