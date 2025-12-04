Metroid Prime 4 : Beyond, notre guide à connaître pour triompher dès le début !

Prêt à enfiler la combinaison de Samus Aran et à plonger dans l’inconnu de Metroid Prime 4: Beyond ? Ce nouvel opus promet une aventure interstellaire vertigineuse, entre énigmes complexes, cartes labyrinthiques et boss titanesques.

Notre guide de survie essentiel détaille les mécaniques clés, les astuces d’exploration et les pièges à éviter pour transformer les novices en chasseuses de primes aguerries. L’aventure vous attend, armez-vous de savoir !

Se lancer dans Metroid Prime 4 : Beyond

La dernière aventure de Samus Aran fonctionne un peu différemment par rapport à ses précédentes expéditions en 3D. Les ennemis, par exemple, réagissent différemment aux ballistiques, ce qui crée de nouvelles opportunités de stratégie de combat. Et ce, avant même d’aborder la manière dont la plupart des énigmes sont construites autour des nouveaux pouvoirs psychiques de Samus.

Vous n’avancez pas du tout ? Vérifiez vos pouvoirs psychiques

Si vous êtes à court d’idées sur la manière de procéder à un moment donné de votre expédition sur Viewros, c’est une bonne idée de voir si vous pouvez manipuler quelque chose avec le rayon psychique chargé de Samus. C’est souvent la voie à suivre dans les premières heures de Prime 4.

Vous ne pouvez pas atteindre un interrupteur de l’autre côté de la pièce ? Essayez un tir chargé contrôlé par la psychokinèse. Vous affrontez un boss avec plusieurs points faibles ? Tir chargé contrôlé par la psychokinèse. Un ennemi blindé qui n’est vulnérable que par derrière ? Oui, vous avez compris l’idée.

La créativité et l’observation sont les clés de la réussite

Lorsque la réponse n’est pas les pouvoirs psychiques, c’est probablement autre chose dans l’environnement. Metroid Prime 4 trouve un équilibre inhabituel entre indiquer des choses. Cela peut être l’emplacement d’une porte ou la résolution des énigmes sans aucune aide.

Un premier exemple voit Samus piégée dans une pièce où le panneau de commande de l’ascenseur est juste hors de portée. La solution ? Utiliser un bras industriel conçu pour déplacer des pneus de moto pour saisir Samus Morph Ball et la déposer là où elle doit être. Il ne manque pas d’énigmes similaires à travers Viewros, donc si vous ne trouvez pas quoi faire, regardez autour de vous dans l’environnement et voyez ce qui pourrait bien s’imbriquer avec vos capacités actuelles.

Toujours verrouiller sa cible

Vous avez une cible en vue ? Verrouiller votre arme ! Cela facilite bien sûr de les toucher, mais cela vous donne aussi une manœuvre d’esquive pratique que vous n’auriez pas autrement. Appuyez rapidement sur B tout en tournant autour d’un ennemi pour que Samus effectue une rapide esquive latérale.

C’est souvent le seul moyen d’éviter de subir des dégâts contre les ennemis qui tirent des projectiles ou des rayons. Les combats sont beaucoup plus fréquents dans Prime 4 que dans la plupart des jeux Metroid, même comparé à Prime 3 : Corruption. Donc, évitez de subir des dégâts et de voir Samus épuisée autant que possible.

Rafraîchissez vos connaissances en explosifs

Dans Metroid Prime 4, le jeu suppose que vous connaissez son langage. C’est pourquoi, aucun conseil ne vous sera donné à ce sujet. Normalement, ce n’est pas un gros problème. Si vous ne pouvez pas distinguer votre psy-bot furtif d’un Griever, vous pouvez toujours vous en sortir.

Avec certains boss et énigmes, cependant, vous devez savoir ce que les entrées du scanner signifient réellement. Prenez la première fois que vous combattez Sylux, par exemple. Sa seconde forme est imbattable sauf lorsque vous l’attaquez avec une explosion de choc. Qu’est-ce qu’une explosion de choc ? L’entrée du journal ne le dit pas.

Alors, essayez de vous souvenir de ceci :

Explosion de choc : Nécessite une bombe Morph Ball

Explosion explosive : Nécessite un missile

Explosion puissante ou force forte : Cède généralement lorsque vous le frappez avec un tir de rayon chargé

Prime 4 utilise également d’autres termes, comme choc électrique, etc., bien que faire le lien entre ceux-ci et l’une des armes de Samus soit généralement plus simple. Par exemple, pour les choses qui ont besoin d’un choc électrique, utilisez le rayon électrique de Samus.

Activez souvent le scanneur

C’est probablement une seconde nature si vous avez déjà joué à un jeu Metroid Prime. Mais scanner des choses est encore plus important dans Metroid Prime 4. Les journaux Lamorn sont rares. C’est noatmment le cas des fragments de connaissances Chozo dans le premier Metroid Prime.

Donc la majeure partie de l’histoire d’un lieu se dévoile via les bits et morceaux aléatoires que vous pouvez scanner. Oui, il y a même une histoire derrière différents types de conteneurs d’expédition et les camions utilisés pour les déplacer.

Même si l’immersion dans le monde ne vous intéresse pas beaucoup. Vous devriez prendre l’habitude de scanner les boss et les ennemis pour trouver des indices sur la manière de trouver leurs points faibles. Certains boss, y compris Sylux, ont différents journaux de scan avec des indices sur leurs nouvelles faiblesses lorsqu’ils changent de forme également.

Les missiles ne sont pas là pour décorer, utilisez-les !

Accumuler des munitions puissantes, c’est bien. Les employés, c’est mieux ! Les ennemis dans Metroid Prime 4 : Beyond sont beaucoup plus sensibles à différents types de force que dans d’autres jeux Metroid. Prenez les automates dans Volt Forge, par exemple, ou les Grievers dans Fury Green. Vous pouvez simplement utiliser le rayon de puissance/psychique pour les vaincre. Mais vous pouvez aussi les repousser et interrompre leurs attaques avec une explosion de missile.

L’exception est si vous êtes dans un affrontement avec un puissant ennemi qui n’est faible que contre les missiles. Dans ce cas, ne les gaspillez pas sur des hordes ou autre chose que l’endroit faible aux missiles. Même si vous manquez de munitions, cependant, ce n’est pas si terrible. Les boss ont une habitude pratique d’invoquer de petits ennemis ou de cracher des projectiles destructibles qui lâchent des munitions.

Ne restez pas dans une zone, explorez partout

Oui, explorer est le but d’un Metroidvania. Mais il est facile de se laisser entraîner à avancer dans celui-ci sans prendre la peine de regarder autour de soi. Le jeu Metroid Prime 4 : Beyond ne vous indiquera pas les emplacements où aller, ni les améliorations à faire ou les salles de sauvegarde.

Ses salles ont tendance à avoir des agencements légèrement plus complexes qui font que vous ne pouvez pas tout voir dès que vous entrez. C’est le contraire dans Metroid Prime Remastered. En effet, une extension de missiles peut être cachée sous un motif de sol légèrement inhabituel. Une salle de sauvegarde peut être nichée au fond d’une chambre plus grande, avec la porte en retrait hors de la vue directe.

Prenez des notes

Vous pouvez placer des marqueurs de carte dans Metroid Prime 4 : Beyond. Mais ils ne vous disent pas tout, comme quel pouvoir vous avez besoin pour une chose spécifique. C’est bien de savoir où se trouve une extension de missiles. Mais si vous ne vous souvenez pas que vous avez besoin de la traction psychique ou du boost ball, alors ce n’est pas très utile pour planifier.

Certains endroits importants ne se prêtent pas non plus aux marqueurs de carte. Soit parce que vous ne pouvez pas voir un pouvoir associé, soit parce qu’il est juste très facile de les oublier. Cela vaut la peine de prendre des notes pour des choses comme se souvenir de rapporter tous ces cristaux verts que vous ramassez dans le désert à l’autel Lamorn. Ou cette trappe de traction aléatoire dans Volt Forge qui n’a aucune caractéristique distinctive et qui se cache juste là, attendant que vous l’ouvriez. Il y a beaucoup de choses comme ça à travers Viewros.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn