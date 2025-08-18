Metroid en 2D ou 3D : Quelle version offre la meilleure expérience ?

Depuis 1986, Samus Aran enchante les joueurs dans des aventures en 2D classiques comme Super Metroid ou Metroid Dread, mais aussi en 3D immersive avec la saga Prime.

Mais laquelle offre l’expérience ultime ? Exploration labyrinthique façon « metroidvania » ou immersion totale en FPS ? Prêt à trancher ce débat qui divise les fans depuis des décennies ?

La 2D, l’authenticité historique

La saga Metroid a commencé en 2D en 1986, et cet héritage pèse lourd dans la balance. Super Metroid (1994) reste un chef-d’œuvre intemporel, à l’origine du genre « metroidvania ». Ses décors pixélisés et son gameplay précis offrent une expérience pure, sans compromis.

Même si les premiers opus (comme le Metroid NES) sont cruels en difficulté, ils ont posé les bases d’une formule addictive : exploration, upgrades et bosses épiques. La 2D, c’est l’ADN originel de Samus !

La 3D, une révolution immersive

Avec Metroid Prime (2002), la série a osé le saut en 3D… et a réussi l’impossible ! Le jeu a capturé l’atmosphère angoissante des classiques tout en innovant avec un système de Scan Visor génial pour décrypter l’univers.

Les graphismes de l’époque GameCube ont ébloui, offrant des environnements bien plus détaillés que les pixels. Même aujourd’hui, la trilogie Prime vieillit mieux que certains vieux Metroid 2D, à part Super Metroid, bien sûr.

Qui a le meilleur gameplay ?

En 2D, c’est la précision qui prime : sauts millimétrés, shinesparks explosifs et combos de missiles. En 3D, l’accent est mis sur l’immersion et les énigmes, avec des phases de Morph Ball ingénieuses. Mais attention : les contrôles en 3D (surtout sur GameCube) peuvent dérouter, alors que la 2D reste intuitive. Un point pour chaque camp !

Et les notes dans tout ça ?

Les Metroid 3D affichent une moyenne de 89/100 sur Metacritic (hors Other M, le vilain petit canard), contre 81/100 pour les 2D. Mais gare : Super Metroid n’est pas noté sur le site, alors qu’il est souvent cité comme l’un des meilleurs jeux de l’histoire. Un match serré, donc !

Verdict : Chacun sa planète !

Au final, tout dépend de ce que vous cherchez : la pureté nostalgique de la 2D ou l’aventure immersive en 3D. Les fans de plateforme adoreront Dread, tandis que ceux qui préfèrent explorer chaque recoin d’une planète opteront pour Prime 4 (dont la sortie approche !). Une chose est sûre : Samus a de quoi satisfaire tout le monde… sauf peut-être ceux qui ont testé Other M.

