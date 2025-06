Metroid Prime 4 : Beyond, le jeu qui est « disponible » mais qui ne l’est pas vraiment, merci Nintendo !

Si vous aimez la saga Metroid alors l’affiche publicitaire à Londres n’a pas dû vous plaire. Vous savez, celle qui a montré que Metroid Prime 4 : Beyond était déjà disponible. Cette annonce, repérée à la station Oxford Circus, a suscité un mélange d’excitation et de confusion parmi les passionnés.

Cette erreur a mis le feu aux poudres sur les forums de discussion. Mais que s’est-il réellement passé ?

Metroid Prime 4 par Nintendo : pour aujourd’hui ou pour demain ?

Metroid Prime 4 : Beyond est en développement chez Retro Studios et a été annoncé pour la première fois lors d’un événement Nintendo Direct en 2017. Depuis, le jeu a connu un parcours tumultueux. Il y a eu des changements de développeurs et des attentes croissantes de la part des fans.

La sortie est prévue pour 2025, coïncidant avec le lancement de la nouvelle console Switch 2. Cette année s’annonce déjà comme un tournant pour Nintendo, avec d’autres titres majeurs comme Mario Kart World et Donkey Kong : Bananza qui devraient également voir le jour. Mais jusque-là il n’y a eu aucune confirmation.

Qui a fait cette erreur de communication ?

Selon les utilisateurs de la plateforme Reddit, le texte « Out Now » était censé être recouvert d’un autocollant « Coming Soon ». C’est ainsi que l’affiche aurait dû être présentée.

Par conséquent, peut-on dire qu’il s’agit d’une simple erreur d’édition? En comparant l’affiche à celle de Mario Kart World, ils ont noté des différences notables. Cela suggère que le texte « Out Now » pourrait avoir été ajouté par-dessus une mention de la date de sortie, qui est confirmée pour 2025.

Nintendo fixed the “Out Now” error on Metroid Prime 4: Beyond banner in London Underground and now states a 2025 release. pic.twitter.com/De1UnvXFIA — Croc Oclock (@CrocOclock) June 23, 2025

Quand est-ce que Metroid Prime 4 sortira sur Nintendo ?

Après cet incident, les spéculations sur la date de lancement de Metroid Prime 4 : Beyond ont été relancé par les fans de Nintendo.

Avec Donkey Kong : Bananza prévu pour juillet 2025, il est raisonnable de penser que Nintendo pourrait choisir d’annoncer la date de sortie de Metroid Prime 4 : Beyond peu après. Si le jeu sort en août 2025, cela marquerait le troisième mois consécutif de sorties majeures pour la Switch 2. C’est une stratégie qui pourrait renforcer l’attrait de la console.

La Nintendo Switch 2 aura-t-elle un nouveau jeu en perspective ?

Enfin, la Switch 2 est en train de devenir la console Nintendo la plus rapidement vendue de l’histoire malgré ses restrictions. Bien que les ventes de jeux tiers aient rencontré des difficultés, les titres first-party, comme Mario Kart World, continuent de dominer le marché.

Sinon, les performances de Metroid Prime 4 : Beyond seront cruciales pour la suite des événements. En effet, elles pourraient influencer les ventes de la console et la position de Nintendo sur le marché.

Samus Aran is back! Metroid Prime 4: Beyond will be released on #NintendoSwitch in 2025. #MetroidPrime4 #NintendoDirect pic.twitter.com/EjaUgKkJa0 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 18, 2024

Conclusion : les fans sont entre excitation et frustration

Enfin, si l’affiche publicitaire sur Metroid Prime 4 : Beyond a créé un véritable buzz, elle a également mis en lumière les attentes élevées des fans. Puis, il s’avère que les défis auxquels Nintendo fait face sont compliqués.

Alors que nous attendons avec impatience des nouvelles officielles, il est clair que la saga Metroid continue de captiver l’imagination des joueurs. Restez à l’affût, car la sortie de Metroid Prime 4 : Beyond pourrait bien être l’un des événements marquants de 2025 !

