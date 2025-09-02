Par où commencer Metroid ? Notre guide des jeux par date de sortie et par timeline

Plonger dans l’univers de Metroid, c’est embarquer pour un voyage interstellaire aux côtés de la chasseuse de primes la plus célèbre de la galaxie, Samus Aran. Mais par où commencer ? Ne vous inquiétez pas, inutile de sortir votre calendrier cosmique. Voici un guide par année de sortie qui vous vous ferra connaître tous les jeux Metroid.

L’important est de se laisser porter par l’aventure, sans se soucier de l’ordre chronologique. L’essence de la série réside dans l’exploration solitaire de mondes hostiles et la découverte de pouvoirs toujours plus fous.

Tout commence en 1986 avec le premier Metroid sur NES. Le jeu marque les esprits par son design audacieux et ses vastes cartes à explorer. Le scénario pose les bases : les Pirates de l’Espace veulent utiliser les Metroids pour dominer la galaxie, et Samus Aran est envoyée sur Zebes pour les stopper. Le remake Metroid: Zero Mission, sorti en 2004, reste la façon idéale de découvrir cette aventure fondatrice.

La Révolution en Vue Subjective (2002)

En 2002, Metroid Prime sur GameCube opère une révolution en passant à la vue subjective sans trahir l’âme de la série. Samus enquête sur la substance Phazon sur la planète Tallon IV. Le remaster sorti sur Switch en 2023 offre la meilleure expérience de ce chef-d’œuvre intemporel.

Chasseurs de Trésors et Dimensions Parallèles (2004-2006)

Metroid Prime 2: Echoes débarque en 2004 et complexifie la formule avec une guerre dimensionnelle sur Aether. En 2006, Metroid Prime Hunters sur DS introduit six chasseurs de primes rivaux, dont le mystérieux Sylux qui reviendra dans Metroid Prime 4: Beyond, prévu pour fin 2025.

Épopée Cinématique sur Wii (2007)

Metroid Prime 3: Corruption est arrivé en 2007 sur Wii. Samus, corrompue par le Phazon, doit sauver la galaxie avec l’aide d’autres chasseurs. Le jeu pousse l’immersion avec les contrôles motion, concluant magistralement la trilogie Prime.

Retour aux Sources en 2D (1991-2017)

Metroid II: Return of Samus (1991) sur Game Boy voit Samus exterminer les Metroids sur SR388, où elle épargne un bébé Metroid. L’ excellent remake Metroid: Samus Returns (2017) sur 3DS modernise parfaitement cette aventure cruciale.

Le Chef-d’Œuvre Intemporel (1994)

Super Metroid (1994) sur SNES reste l’apogée du genre « Metroidvania ». Sur Zebes, Samus affronte les Pirates de l’Espace qui ont volé le bébé Metroid. Son gameplay et son atmosphère demeurent incomparables.

Horreur Spatiale et Renaissance (2002-2021)

Metroid Fusion (2002) sur GBA est peut-être le meilleur épisode 2D. Samus, infectée par un parasite X, affronte le SA-X, une copie parfaite d’elle-même. Dix-neuf ans plus tard, Metroid Dread (2021) sur Switch conclut l’arc narratif avec maestria sur la planète ZDR.

Les Controverses Constructives (2010)

Ensuite, Metroid: Other M (2010) sur Wii divise mais apporte une pierre à l’édifice narratif. Développé par Team Ninja, il explore le passé de Samus avec une approche cinématographique.

Qu’en est-il de l’avenir de la Saga ?

Au final, avec la sortie prochaine de Metroid Prime 4: Beyond prévu pour la fin de l’année 2025, l’aventure continue. La saga Metroid transcende les dates de sortie pour offrir une expérience unique d’isolement et de découverte. Chaque jeu, quelle que soit son année de publication, contribue à cette odyssée spatiale exceptionnelle qui continue de captiver les joueurs à travers les décennies.

