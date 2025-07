My Human Kit x Sculpteo lancent la main bionique imprimée en 3D

My Human Kit s’associe à Sculpteo pour concevoir des prothèses bioniques accessibles grâce à l’impression 3D. Une alliance qui transforme l’innovation inclusive en solution concrète.

My Human Kit s’associe à Sculpteo pour repousser les limites de l’inclusion grâce à l’impression 3D. Ensemble, ils conçoivent des prothèses personnalisées qui allient performance, adaptabilité et accessibilité. Cette collaboration rend la technologie industrielle accessible aux personnes amputées. Elle favorise également des solutions open source. Leur objectif : transformer l’innovation en un outil concret pour redonner autonomie et confiance.

Quand l’impression 3D redéfinit l’accès à la prothèse

En France, près de 10 000 personnes vivent avec une amputation d’un membre supérieur. Pour elles, les solutions restent souvent coûteuses ou inadaptées. C’est là que My Human Kit et Sculpteo unissent leurs forces pour rendre la prothèse personnalisée accessible. « La collaboration avec Sculpteo nous donne accès à des matériaux d’impression 3D de grade industriel, certifiés et performants, permettant d’aboutir à des prototypes plus fonctionnels et mécaniques », explique Nicolas Huchet, cofondateur de l’association et lui-même amputé. L’impression 3D change la donne : elle offre des pièces sur mesure, rapides à produire, pensées pour chaque morphologie et chaque usage.

Bionicohand, une innovation open source pour tous

Au cœur du projet, la Bionicohand, main bionique open source imaginée par My Human Kit, bouleverse les codes. Sa documentation en ligne permet à quiconque de la reproduire ou l’adapter partout dans le monde. Baptiste, jeune amputé, en a bénéficié après avoir découvert cette technologie lors du Cybathlon, compétition dédiée au handicap et à la robotique. Grâce à l’impression 3D et à l’expertise de Sculpteo, sa prothèse est évolutive : il peut changer de main sans débrancher les fils. Une prouesse technique qui illustre la force des collaborations entre makers, prothésistes et industriels.

Vers une bibliothèque mondiale de mains bioniques

Au-delà des prototypes, My Human Kit ambitionne de créer la première bibliothèque open source de mains imprimées en 3D avec son projet « Don de main ». Objectif : permettre à chaque utilisateur de choisir un modèle adapté à sa morphologie et à son identité. Sculpteo optimise la conception, l’étanchéité et la durabilité des pièces pour garantir un usage fiable. Ensemble, ils inventent une nouvelle manière de concevoir la prothèse : moins standardisée, plus humaine et profondément inclusive. Une dynamique qui s’inscrit dans la tendance mondiale de la fabrication additive appliquée à la santé.

