L’IA a conçu et produit une ligne de chaussures, mais elles sont très moches !

Si vous aimez les Crocs et que vous voulez une paire qui soit idéalement faite pour vos pieds, une startup nommée Syntilay les a conçus. Elle utilise l’IA et l’impression 3D pour produire cette nouvelle ligne de chaussures.

Ce ne sont pas des chaussures futuristes. Mais orthopédiquement parlant, elles peuvent convenir à tout le monde. C’est ce qui les rend intéressantes. Disponibles au prix de 150 dollars, la paire fait débat car en plus d’un tel prix est-ce que l’avenir des concepteurs de chaussures est en danger ?

Une collaboration homme et IA dans la conception de nouvelles chaussures

Syntilay utilise un mélange d’outils d’IA et de savoir humain dans la création des nouvelles chaussures crocs qui font actuellement le buzz. Honnêtement, en les regardant de plus près on a à l’air de voir une paire de poissons qui ouvrent la bouche. Mais ce sont des crocs nouvelle génération.

Les concepteurs se sont appuyés sur Midjourney pour développer la forme de base de la chaussure. Ensuite, un artiste humain a affiné l’idée de base à l’aide d’un croquis d’inspiration téléchargé sur Vizcom AI. Cela a produit un modèle 3D inspiré de son croquis. L’IA a ensuite contribué à la conception et à l’intégration de textures et de motifs dans la chaussure, complétant ainsi son look.

https://twitter.com/Khurramraj42970/status/1882627319019491370

Une idée réalisée par une startup épaulée d’un grand groupe célèbre dans le domaine du sport

L’entrepreneur Ben Weiss a fondé Syntilay. Toutefois, il s’avère que cette entreprise a eu le soutien de Joe Foster, cofondateur de Reebok. C’est grâce à eux qu’ils ont bénéficié d’une certaine crédibilité quand leurs chaussures conçues avec l’aide de l’IA sont sorties.

Les chaussures sont disponibles en cinq couleurs : orange, rouge, beige, noir et bleu. Elles sont censées évoquer le travail de Syd Mead. C’est l’artiste à l’origine des images emblématiques de Blade Runner et d’Alien. Mais franchement, je ne pense pas que ce soit le cas.

Des chaussures AI imprimées en Europe

Ces chaussures crocs à 150 dollars sont imprimées en 3D en Allemagne et fabriquées spécialement pour chaque client. Puis, elles sont expédiées au bout de 3 semaines environ. Si vous souhaitez acheter une paire, vous devez scanner vos pieds à l’aide d’une caméra de smartphone afin que les chaussures vous aillent parfaitement.

Même en tenant compte des légères différences habituelles entre le pied droit et le pied gauche, il paraît que l’IA est capable de bien ajuster le design de vos chaussures. Il y a aussi la question de la praticité. Si scanner ses pieds à l’aide de l’appareil photo d’un téléphone semble simple. Tout le monde n’est pas prêt à claquer 150 dollars dans la technologie pour acheter des chaussures aussi simples.

L’avenir semble serein pour les concepteurs de chaussures humains

De nombreuses personnes ont posé une question pertinente à la suite de la parution de cette ligne de chaussures faite par l’IA. Que se passe-t-il si la chaussure n’est pas tout à fait à la bonne taille après tout ce travail de numérisation et d’impression ? Ce sont des problèmes que Syntilay devra résoudre au fur et à mesure de l’expansion de ses activités.

La question, bien sûr, est de savoir si le marché est prêt pour des chaussures pilotées par l’IA. Les chaussures de Syntilay devront prouver qu’elles valent la peine d’être achetées et attendues, notamment en termes de confort et de durabilité.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn