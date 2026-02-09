My Hero Academia: All’s Justice, guide pour débloquer tous les personnages au complet

Le jeu My Hero Academia: All’s Justice regorge de héros et de vilains iconiques, mais les débloquer tous relève parfois d’un vrai parcours du combattant. Pas de panique, ce guide est votre All Might personnel !

On vous livre les chemins secrets, les défis à relever et les conditions cachées pour ajouter chaque personnage à votre roster, du plus célèbre au plus obscur. Que vous visiez le 100% ou que vous vouliez simplement incarner votre favori, suivez le guide pour devenir le maître incontesté du roster. Plus Ultra !

Quels sont les secrets les plus puissants de « My Hero Academia : All’s Justice » ?

Le jeu My Hero Academia : All’s Justice se présente comme l’ultime célébration de la série. Il a un casting monumental de plus de 50 héros et vilains. Le titre vous donne généreusement accès à la plupart des personnages dès le départ, mais garde soigneusement sous clé les trois plus puissants d’entre eux. Voici comment débloquer ces pépites secrètes et compléter votre roster.

Le personnage le plus convoité est sans aucun doute Izuku Midoriya Rising, la version la plus aboutie de Deku. Deux chemins s’offrent à vous. Le plus rapide (mais payant) est d’acheter le Pack de Déblocage Anticipé des Personnages Jouables pour 2,99 $ ou 2,51 euros. Il vous vous permet d’y accéder instantanément. Ce pack était aussi une prime de précommande.

Si vous préférez mériter vos galons, la voie royale est de terminer entièrement le mode histoire. Une fois la mission finale We Are Here achevée et la cinématique de fin visionnée, Deku Rising sera automatiquement ajouté à votre liste de personnages utilisables en combat libre. Un accomplissement à la hauteur du symbole de la paix.

All For One Chaos est-il aussi simple à débloquer ?

Absolument. All For One Chaos suit exactement les mêmes règles que son rival. Soit vous optez pour le pack payant de déblocage anticipé, soit vous battez le jeu. La bonne nouvelle, c’est que le mode histoire vous offre quelques aperçus contrôlés de sa puissance écrasante. Cela vous donne un avant-goût de la terreur que vous pourrez ensuite infliger à vos amis en versus.

Quel est le véritable secret final du jeu ?

Le dernier personnage verrouillé est le plus exclusif : All For One Rewind. Contrairement aux deux autres, il n’est pas inclus dans le pack payant. Il n’existe qu’une seule méthode pour l’obtenir, mais elle est à la portée de tous les joueurs déterminés. Pour débloquer All For One Rewind, vous devez, comme vous l’avez deviné, terminer le mode histoire du jeu. Cette victoire finale vous récompensera en ajoutant simultanément les trois personnages secrets à votre collection. Si vous ne les aviez pas déjà obtenus autrement.

Ainsi, la clé pour déverrouiller tout le potentiel de All’s Justice est simple. Plongez dans son récit et allez jusqu’au bout. C’est un hommage approprié à la série, où les plus grandes récompenses viennent toujours après les épreuves les plus difficiles. Bonne chance, futur héros (ou futur maître du mal) !

