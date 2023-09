Fortnite x My Hero Academia : tout ce qu’il faut savoir !

L’anime My Hero Academia réalise son deuxième crossover avec Fortnite, apportant une touche rafraîchissante au jeu. Cette collaboration anime dans Fortnite est devenue une tradition attendue avec enthousiasme par les joueurs et les fans des deux univers. Cette fois-ci, le Chapitre 4 de la Saison 1 est le théâtre de cette passionnante réunion de personnages.

De nouveaux personnages iconiques

La première vague de personnages de My Hero Academia introduits dans Fortnite comprenait des icônes telles qu’All Might. De plus, cette passionnante collaboration incluait également Izuku, Ochaco et Katsuki.

Même avec cela, l’engouement des joueurs pour cet univers anime ne connaît pas de limites. Ainsi, Fortnite accueille de nouveaux personnages populaires de My Hero Academia, ce qui ravira les joueurs.

Parmi ces nouvelles arrivées, nous trouvons Shoto Todoroki, Mina Ashido et Eijiro Kirishima. Chacun de ces personnages est accompagné de skins uniques, chacun avec son propre style distinct.

Une collection de cosmétiques éblouissants

Mais ce n’est pas tout. Les cosmétiques associés à ces skins issus de My Hero Academia sont également incroyablement variés et séduisants pour les collectionneurs de Fortnite. Le nouvel ensemble comprend une liste impressionnante d’articles :

Skin Shoto Todoroki

Skin Mina Ashido

Skin Eijiro Kirishima

Red Riot Shield Back Bling

Pinky Pack Back Bling

Cold Heat Wings Back Bling

Emote Half-Cold Half-Hot

Glider Coldburn Flier

Outil de récolte Red Riot Thrashers

Outil de récolte Acid Axe

Outil de récolte Cold-Hot Hitters

U.A. Uniform Wrap

Parmi ces éléments, le skin de Shoto Todoroki est sans aucun doute l’un des plus attendus. En effet, cela s’explique par la popularité considérable de ce personnage au sein de la communauté de My Hero Academia.

Capacités mythiques et innovation stratégique

L’une des grandes surprises de cette collaboration est l’ajout de capacités mythiques spéciales pour certains des personnages. Todoroki, par exemple, obtient la capacité mythique du Mur de Glace qui a fait sa renommée.

Cette capacité permet aux joueurs de créer d’énormes murs de glace. Ces derniers servent à se protéger ou à bloquer les tirs ennemis. Une telle innovation ajoute une nouvelle dimension stratégique au jeu et suscite l’enthousiasme des joueurs.

Par ailleurs, l’objet Deku’s Smash fait son grand retour dans cette collaboration. Il offre aux joueurs la possibilité de mettre en œuvre des techniques de combat emblématiques de My Hero Academia dans Fortnite.

Fortnite x My Hero Academia : La promesse d’une expérience passionnante en perspective

En résumé, cette collaboration entre My Hero Academia et Fortnite promet d’être une expérience passionnante. Les joueurs et les fans des deux univers seront ravis de découvrir les nombreuses possibilités offertes par cette fusion.

Avec l’introduction de nouveaux personnages, de skins uniques, de cosmétiques attrayants, il y a beaucoup à explorer dans ce crossover. De plus, les capacités mythiques ajoutent une dimension stratégique passionnante au jeu. Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à jouer qu’à lire cette information détaillée.