Combien de skins existent-ils dans Fortnite ?

Vous vous demandez combien de skins Fortnite existent ? Avec une base de données en ligne comme FNBR.co, vous pouvez découvrir le nombre exact de skins Fortnite disponibles jusqu’à présent. Que vous soyez curieux ou collectionneur, cette ressource vous permettra d’explorer l’univers riche et varié des skins Fortnite.

Une variété sans précédent de skins

Après près de six ans d’existence, le nombre de skins disponibles dans le jeu a atteint des niveaux absurdes. Les joueurs en solo ne croiseront plus de skins similaires, offrant ainsi une expérience unique à chaque joueur lors de leurs affrontements.

Des sorties régulières et des événements spéciaux

Fortnite propose régulièrement de nouveaux skins. Ces derniers sont disponibles à travers des sorties habituelles ou des événements spéciaux. Ils sont souvent liés à des franchises célèbres telles que Star Wars, Street Fighter et Marvel. Chaque sortie de skin offre de nouvelles possibilités de personnalisation et de collection pour les joueurs.

FNBR.co : la base de données ultime

FNBR.co est une base de données en ligne dédiée à Fortnite. Elle suit la sortie de tous les cosmétiques du jeu, ainsi que les actualisations de la boutique d’objets. Grâce à cette ressource, les joueurs peuvent facilement accéder à une mine d’informations sur les skins disponibles.

Rechercher, suivre et anticiper

Avec FNBR.co, les joueurs peuvent effectuer des recherches dans la base de données. Ils peuvent le faire en fonction de la saison de sortie des skins et de leur rareté. Cette fonctionnalité permet de découvrir de nouveaux cosmétiques ou de retrouver des skins appréciés qui pourraient réapparaître dans la boutique d’objets.



En plus des skins, FNBR.co permet également de suivre d’autres objets cosmétiques. Il s’agit notamment des accessoires de dos, des pioches, des planeurs, des emotes, et bien plus encore. Ainsi, les joueurs peuvent constituer une collection personnalisée et complète.

Ne manquez aucune occasion

Si un skin Fortnite attire votre attention, vous pouvez le rechercher dans la base de données de FNBR.co. Ainsi, vous pourrez connaître sa disponibilité future à l’achat. Cette fonctionnalité vous permet de rester informé et de saisir les occasions d’acquérir les cosmétiques qui vous intéressent.



Avec FNBR.co, vous pouvez garder un œil attentif sur les skins et être prêt à les obtenir lorsqu’ils réapparaissent dans la boutique d’objets. Ne manquez aucune opportunité de personnalisation et d’expression de votre style unique dans le monde de Fortnite.