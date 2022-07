Devenez John Cena : oui c’est possible sur Fortnite

Le prochain personnage à arriver sur Fortnite n’est autre que John Cena de la WWE à partir d’aujourd’hui.

L’arrivée du champion de la WWE coïncide avec l’événement WWE « epic SummerSlam » du 30 juillet. John Cena sera disponible dans la boutique d’objets Fortnite en plus d’autres nouveautés. Devenez donc en l’espace d’un jeu le héros du WWE.

Glissez dans la peau de la figure emblématique du WWE

Ce 28 juillet, John Cena rejoindra la liste des superstars présents dans la bataille royale d’Epic Games. Il y rejoindra notamment l’acteur et catcheur Dwayne Johnson aussi connu sous le nom de The Rock. Ce dernier y a débarqué quelques temps avant lui.

Les joueurs pourront accéder sur Fortnite à deux styles John Cena. La tenue de ring et la tenue d’entrée en scène avec le champion portant son célèbre t-shirt Never Give Up seront disponibles. Des items Five Digit Slapper, sa ceinture TBD et une emote U Can’t see Me seront aussi accessibles.

Tutu tu tuuu tutu tu tuuuu

You can't see me, my time is now

Tutu tu tuuu tutu tu tuuuu John Cena arrive dans la boutique d'objets vendredi. 🔗 : https://t.co/KcuCnXQRdN pic.twitter.com/aIrwbvX2PU — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) July 26, 2022

John Cena est certes connu pour son rôle Peacemaker dans The Suicide Squad. Cet acteur a toutefois fait ses débuts en tant que superstar de la WWE en 2002. Ce catcheur américain est ensuite devenu le visage du WWE en remportant 16 championnats au cours de sa longue carrière. Actuellement, cet acteur et catcheur ne lutte plus autant qu’auparavant. Il fait toutefois encore de rares apparitions à la WWE notamment lors de grands évènements.

Les nouveautés sur Fortnite en plus du personnage de John Cena

Fortnite est actuellement à la troisième saison de son troisième chapitre. Cela comprend à un thème estival ainsi qu’à de nombreux nouveaux skins de personnages à débloquer. Vous aurez notamment droit à celui de Dark Vador et Indiana Jones.

Fortnite n’est pas le seul jeu à recevoir un crossover WWE pour promouvoir SummerSlam. Le 28 juillet, Rocket League recevra lui aussi des voitures sur le thème de Roman Reigns et de John Cena. Fall Guys proposera quant à lui des tenues basées sur Asuka, Xavier Woods et The Undertaker ce même 28 juillet.